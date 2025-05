L’iphone 7 plus et l’iphone 8 passent en mode “vintage” : que ça change pour vous

L’iphone 7 plus et l’iphone 8 passent en mode “vintage” : que ça change pour vous

Si vous utilisez encore un iPhone 7 Plus ou un iPhone 8, Apple vient de franchir une étape importante. Ces modèles rejoignent désormais la liste des produits considérés comme vintage. En clair : leur prise en charge technique commence à se faire plus rare.

Qu’est-ce qu’un iPhone “vintage” chez Apple ?

Chez Apple, un appareil est déclaré “vintage” lorsqu’il a été retiré de la vente depuis plus de cinq ans, mais moins de sept. Durant cette période, les réparations restent possibles, mais seulement si des pièces détachées sont encore disponibles. Une fois la barre des sept ans franchie, l’appareil est classé comme “obsolète” et les réparations ne sont plus proposées.

Les modèles concernés

iPhone 7 Plus (toutes les capacités)

iPhone 8 de 64 Go et 256 Go

Le modèle iPhone 8 de 128 Go, vendu plus longtemps, échappe encore à cette classification.

Quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Concrètement, cela signifie que vous pourriez rencontrer des difficultés pour faire réparer votre iPhone dans un centre agréé. Les stocks de pièces officielles commencent à s’amenuiser, et certains problèmes connus ne sont plus couverts.

Par exemple, de nombreux iPhone 7 Plus ont été touchés par une défaillance audio surnommée “loop disease”, rendant les appels impossibles. Une action collective a d’ailleurs permis à certains utilisateurs d’obtenir un remboursement en début d’année.

Autre point : ces modèles n’accueilleront plus les prochaines mises à jour majeures d’iOS. Cela veut dire moins de sécurité, moins de compatibilité avec certaines apps, et aucune des nouvelles fonctionnalités d’iOS 18 et au-delà.

Que faire si vous êtes concerné ?

Pensez à sauvegarder vos données régulièrement, surtout si votre iPhone montre des signes de faiblesse.

régulièrement, surtout si votre iPhone montre des signes de faiblesse. Envisagez un remplacement si vous utilisez l’un de ces modèles au quotidien, notamment pour des usages professionnels.

si vous utilisez l’un de ces modèles au quotidien, notamment pour des usages professionnels. Réparation possible, mais incertaine : certains réparateurs indépendants proposent encore des interventions, mais attention à la qualité des composants.

Avec ce changement de statut, Apple signale clairement que la fin de vie approche pour ces modèles sortis entre 2016 et 2017. Si vous utilisez un iPhone 7 Plus ou un iPhone 8 de 64 ou 256 Go, il est temps d’anticiper la suite. Vous pouvez encore les utiliser, bien sûr, mais avec des limites de plus en plus visibles.