Chromecast Audio : ce bug insupportable qui met en colère les utilisateurs

Depuis peu, de nombreux utilisateurs de Chromecast 2e génération et Chromecast Audio signalent un problème de diffusion. Un message « appareil non vérifié » empêche le streaming depuis des applications comme YouTube ou Spotify. Aucune solution classique (redémarrage, réinitialisation) ne semble fonctionner. Que se passe-t-il exactement et quand attendre un correctif ?

Un bug qui bloque la fonction Cast

Les utilisateurs concernés constatent que leurs appareils s’affichent bien sur le réseau, mais deviennent inopérants dès qu’ils tentent de caster une vidéo ou de la musique. À la place, une alerte « appareil non vérifié » oblige à fermer la boîte de dialogue, bloquant toute diffusion.

Malgré ce défaut, les fonctionnalités secondaires restent actives : affichage des fonds d’écran, informations météo… Cela suggère un problème logiciel plutôt qu’une panne matérielle.

Google a-t-il abandonné ces appareils ?

Face à cette panne soudaine, certains utilisateurs redoutent que Google ait cessé le support du Chromecast 2e génération et du Chromecast Audio, comme ce fut le cas pour le Chromecast 1re génération en mai 2023.

Toutefois, aucun message officiel n’indique l’abandon de ces modèles. Les versions plus récentes, comme le Chromecast 3e génération et le Chromecast Ultra, ne sont pas affectées, ce qui renforce l’hypothèse d’un simple bug logiciel.

Une mise à jour en approche ?

Le firmware actuel (1.56.x) pourrait être en cause. Une correction côté serveur pourrait suffire à résoudre le problème. Pour l’instant, Google n’a pas réagi officiellement.

Les utilisateurs espèrent une solution rapide, mais en attendant, mieux vaut surveiller les forums et les annonces de Google. Ce dysfonctionnement rappelle l’importance du suivi des appareils connectés, même plusieurs années après leur commercialisation.

