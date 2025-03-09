Marshall Major V : ce casque audio va bouleverser le son du rock !

Marshall Major V : ce casque audio va bouleverser le son du rock !

Avec son dernier casque Major V, Marshall mise sur l’authenticité et la performance. Fidèle à son héritage rock, la marque propose un modèle au design emblématique et une autonomie record de plus de 100 heures. Mais tient-il vraiment ses promesses ? Décryptage.

Un design vintage et une ergonomie bien pensée

Le Marshall Major V reprend l’esthétique iconique de la marque avec ses coussinets en similicuir texturé et son arceau matelassé. Les boutons physiques inspirés des amplificateurs permettent une navigation fluide sans passer par une interface tactile parfois capricieuse.

Bien que l’absence d’étui de transport puisse décevoir, sa structure pliable et son poids léger compensent ce manque. Idéal pour les nomades, il se glisse facilement dans un sac.

Un son puissant mais sans artifices

Doté de haut-parleurs dynamiques de 40 mm, le Major V offre un rendu sonore typique de Marshall : des basses percutantes, des médiums chaleureux et des aigus précis. Il ne cherche pas à flatter artificiellement le son, ce qui plaira aux puristes.

Malgré l’absence de réduction de bruit active, l’isolation passive reste efficace. Une application dédiée permet d’affiner l’égalisation, mais le préréglage par défaut suffira à la plupart des utilisateurs.

Autonomie record et connectivité moderne

L’atout majeur de ce casque, c’est sans conteste sa batterie. Avec plus de 100 heures d’autonomie, il éclipse la plupart des concurrents. Une charge rapide de 15 minutes suffit pour obtenir 15 heures d’écoute.

La connectivité Bluetooth 5.3 assure une liaison stable et réactive. Il est compatible avec les codecs AAC, SBC et LC3, mais l’absence de support pour aptX peut décevoir certains audiophiles.

Un rapport qualité-prix attractif

Proposé initialement à 149 € et souvent trouvable autour de 115 €, le Major V se positionne comme un choix pertinent pour ceux qui privilégient l’autonomie et le style à des fonctionnalités avancées.

Faut-il craquer pour le Marshall Major V ?

Le Major V ne réinvente pas la roue, mais il excelle dans ce qu’il fait : offrir un son caractéristique, une autonomie hors norme et un design authentique. Ceux qui recherchent un casque bourré de technologies dernier cri devront passer leur chemin, mais pour les fans de rock et de minimalisme efficace, c’est un pari gagnant.