Android 16 : Connectez un écran externe comme un PC depuis votre mobile

Google cherche à faire d’Android une alternative crédible aux systèmes d’exploitation de bureau. Avec Android 16, de nouvelles options pour gérer les écrans externes pourraient voir le jour, rapprochant l’expérience utilisateur de celle d’un PC. Quelles sont ces nouveautés et comment pourraient-elles transformer l’usage des smartphones et tablettes sous Android ?

Des fonctionnalités inspirées des systèmes d’exploitation classiques

Jusqu’à présent, Android offrait une prise en charge limitée des écrans externes. Avec Android 16, Google expérimente des outils permettant de gérer plusieurs affichages de manière plus intuitive. Parmi les améliorations attendues :

Le déplacement du curseur entre plusieurs écrans, une fonctionnalité de base sur Windows et macOS, mais inédite sur Android.

entre plusieurs écrans, une fonctionnalité de base sur Windows et macOS, mais inédite sur Android. Un système de réorganisation des écrans permettant d’ajuster leur disposition selon les préférences de l’utilisateur.

permettant d’ajuster leur disposition selon les préférences de l’utilisateur. Un interrupteur rapide pour basculer entre le mode miroir et le mode extension, sans passer par les options développeur.

Actuellement, ces fonctionnalités sont en phase de test et pourraient être activées progressivement lors des mises à jour.

Android face aux OS de bureau : un pari stratégique

En intégrant ces outils, Google cherche à renforcer la polyvalence d’Android, notamment en rapprochant son écosystème de Chrome OS. Si la fusion entre les deux plateformes n’est pas encore d’actualité, cette évolution montre une volonté de créer une continuité entre les appareils mobiles et les ordinateurs portables.

Cependant, quelques limites subsistent :

Android ne permet toujours pas de contrôler le taux de rafraîchissement des écrans externes.

des écrans externes. La compatibilité avec certains accessoires (claviers, trackpads) reste inégale selon les constructeurs.

Quand ces nouveautés seront-elles disponibles ?

Bien que ces fonctionnalités ne soient pas encore activées dans la bêta actuelle, elles pourraient apparaître dans l’une des prochaines mises à jour trimestrielles. Google a déjà adopté cette approche avec l’ajout des widgets sur l’écran de verrouillage.

Si cette évolution se confirme, Android pourrait bien s’imposer comme une solution hybride, capable d’offrir une expérience de bureau sur smartphone et tablette. Un pas de plus vers un écosystème unifié ? Affaire à suivre.

Source : AndroidAuthority