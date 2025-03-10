Samsung One UI 7 : comment optimiser le menu de notifications séparé

La mise à jour One UI 7 de Samsung introduit une refonte du panneau de notifications qui ne fait pas l’unanimité. Désormais, les notifications et les paramètres rapides sont séparés, une évolution qui rappelle le fonctionnement d’iOS. Mais ce changement bouscule les habitudes et suscite des critiques. Comment adapter cette interface pour une utilisation plus fluide ?

Une séparation des menus qui divise

Avec One UI 7, un glissement depuis le coin supérieur droit de l’écran affiche les paramètres rapides, tandis qu’un balayage ailleurs dévoile les notifications. En théorie, cette modification devrait apporter plus de clarté. En pratique, elle perturbe de nombreux utilisateurs.

Contrairement à Apple, qui matérialise clairement la séparation grâce à l’encoche de l’iPhone, Samsung n’a pas ajouté d’élément visuel distinctif. Résultat : des erreurs fréquentes et une adaptation difficile. Heureusement, une option baptisée « Together » permet de rétablir l’ancien affichage.

Personnaliser l’interface pour une navigation plus intuitive

Pour ceux qui souhaitent exploiter au mieux cette nouveauté, il existe quelques réglages à essayer :

Modifier la disposition des panneaux : Si votre pouce se dirige naturellement vers un coin spécifique, inversez les emplacements via les paramètres.

Si votre pouce se dirige naturellement vers un coin spécifique, inversez les emplacements via les paramètres. Augmenter la sensibilité du balayage : Un réglage précis peut limiter les erreurs de déclenchement.

Un réglage précis peut limiter les erreurs de déclenchement. Tester la réintégration des notifications et des raccourcis : L’option « Together » est une solution pour les plus réticents.

Ces ajustements ne suppriment pas tous les désagréments, mais permettent d’améliorer l’ergonomie selon les préférences de chacun.

Samsung doit-il revoir sa copie pour One UI 7.1 ?

Les retours utilisateurs sont nombreux, et Samsung pourrait bien apporter des ajustements dans une future mise à jour. Parmi les solutions évoquées :

Ajouter un repère visuel entre les deux sections pour mieux distinguer leur fonction.

entre les deux sections pour mieux distinguer leur fonction. Modifier le geste de balayage , en intégrant une action diagonale pour activer les paramètres rapides.

, en intégrant une action diagonale pour activer les paramètres rapides. Permettre un réglage plus flexible pour laisser l’utilisateur choisir la méthode qui lui convient.

One UI 7 introduit des changements audacieux, mais perfectibles. Samsung devra ajuster cette interface pour qu’elle soit aussi intuitive qu’elle prétend l’être. En attendant, les utilisateurs peuvent tester différentes configurations pour une navigation plus fluide.