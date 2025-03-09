Découvrez le nouvel espace Google pour gérer vos appareils Pixel et Nest : ce que vous devez savoir !

La semaine dernière, Google a lancé une nouvelle fonctionnalité sur son site, la page Votre appareil, qui permet aux utilisateurs de gérer facilement tous leurs appareils Google. Ce nouvel espace est désormais opérationnel et offre un accès rapide à des informations essentielles concernant l’historique d’achats et l’état des garanties pour l’ensemble des appareils Google, qu’ils aient été achetés directement sur le site ou auprès de revendeurs tiers.

Une interface centralisée pour vos appareils Google

Accéder à la page Votre appareil est simple. Une fois connecté, l’utilisateur peut consulter tous ses appareils associés, notamment les Pixel et les Nest. Chaque appareil est présenté sur une carte qui affiche une image miniature, l’état de la garantie, ainsi que le numéro de série ou l’IMEI de l’appareil. De plus, un bouton « Voir plus » permet d’explorer des options spécifiques pour chaque appareil.

Support technique : En cliquant sur le bouton « Voir plus », les utilisateurs peuvent demander de l'aide, bien que certains liens redirigent vers le site de vente.

Fonctionnalité de localisation : Pour les téléphones et tablettes, il est possible de localiser l'appareil via « Trouver mon appareil ».

Réparation simplifiée : Les utilisateurs peuvent initier une commande de réparation directement depuis cette interface.

Gestion de la garantie : Si vous avez souscrit à un contrat de protection, cette page permet d'accéder facilement aux options de garantie améliorée.

Retrait d'appareils : Il est également possible de supprimer des appareils de son compte Google.

Des changements dans l’assurance des appareils Pixel

En parallèle de ce lancement, Google a modifié son fournisseur d’assurance pour les appareils Pixel. Depuis le 24 février, l’assurance Preferred Care est gérée par Asurion au lieu d’Assurant. Cette nouvelle offre permet l’achat de contrats d’assurance de deux ans, avec des paiements uniques variant de 99 $ (pour un Pixel 7a) à 279 $ (pour un Pixel 9 Pro Fold ou un Pixel Fold de première génération).

Accédez dès maintenant à la page votre appareil

La page Votre appareil sur le Google Store est immédiatement accessible. N’hésitez pas à vous y rendre pour obtenir une vue d’ensemble utile de tous vos appareils Google.

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de centraliser la gestion de leurs appareils, tout en bénéficiant d’assurances adaptées pour une tranquillité d’esprit accrue. Qu’il s’agisse de la garantie, du support technique ou de l’assurance, tout est désormais à portée de clic.