Apple inaugure une initiative écologique pour la Journée de la Terre 2025

À l’occasion de la Journée de la Terre 2025, Apple lance une campagne de recyclage inédite. Du 16 avril au 16 mai, ses boutiques accueilleront les clients souhaitant rapporter leurs anciens appareils. En échange, une remise immédiate de 10 % sera appliquée sur une sélection d’accessoires neufs.

Cette opération s’inscrit dans l’objectif ambitieux de la marque : atteindre la neutralité carbone d’ici 2030, un cap déjà franchi pour ses centres de données. Mais cette fois, Apple élargit le champ d’action.

Des appareils recyclés, même hors marque

Jusqu’à présent, le programme « Trade In » concernait principalement les iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. En 2025, Apple va plus loin : elle accepte désormais une gamme étendue d’appareils, y compris ceux d’autres marques.

AirPods et HomePod

Smartphones Android

Imprimantes et scanners

L’offre reste simple : pour chaque produit rapporté, le client bénéficie d’une réduction immédiate, à condition que l’achat et le recyclage soient effectués le même jour, en boutique. Jusqu’à cinq appareils peuvent être échangés pendant la période.

Un geste vert, un levier commercial

Derrière ce projet environnemental, se cache aussi une stratégie marketing bien huilée. Apple attire ainsi les consommateurs en boutique, créant un flux qui pourrait faire grimper les ventes d’accessoires. Une pratique rare pour une marque réputée pour la fermeté de ses prix.

La campagne intervient dans un contexte où les clients sont de plus en plus sensibles à l’empreinte écologique des marques. En associant engagement et incitation à l’achat, Apple soigne son image tout en stimulant ses ventes.

Une initiative à double impact

Recycler un ancien appareil tout en bénéficiant d’une remise, c’est l’offre qu’Apple propose pour ce printemps. Au-delà du geste individuel, l’entreprise espère initier un réflexe durable chez ses utilisateurs.

L’opération s’achève le 16 mai, mais pourrait bien tracer la voie à de nouvelles campagnes hybrides mêlant écologie et innovation commerciale.