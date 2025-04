One UI 7 : où en est vraiment la mise à jour sur les appareils Galaxy ?

Annoncée en novembre 2024, la mise à jour One UI 7 devait moderniser l’expérience utilisateur sur les smartphones Samsung. Mais depuis, le calendrier a connu plusieurs rebondissements. Le lancement, prévu début 2025, a pris du retard, au grand dam des utilisateurs Galaxy. Alors, qui a reçu la mise à jour ? Et surtout, qui attend encore ?

Un déploiement en dents de scie sur les Galaxy S et Z

Les premiers servis ont été les Galaxy S25, qui ont reçu One UI 7 en avril 2025. Mais rapidement, un bug critique a obligé Samsung à suspendre la mise à jour. Depuis, la reprise s’effectue modèle par modèle, avec prudence.

Les utilisateurs des Galaxy S24, S23 et des modèles pliants comme le Z Fold 6 sont toujours en attente. Un nouveau calendrier est visible dans l’application Samsung Members, mais il reste évolutif en fonction des problèmes techniques rencontrés.

Quelles dates pour quels modèles Galaxy ?

Samsung a publié une feuille de route plus détaillée. Voici les principales étapes :

Mai 2025 : Galaxy S24, S23, S22

: Galaxy S24, S23, S22 Juin 2025 : Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

: Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 Mai à juin 2025 : Gamme Galaxy A (A73 à A05s)

: Gamme Galaxy A (A73 à A05s) Juillet 2025 : Tablettes Galaxy Tab S et Tab A

La mise à jour sera donc étalée sur plus de trois mois, une durée inhabituelle pour un constructeur de cette envergure.

Samsung sous pression face à Apple et Google

La lenteur du déploiement n’est pas passée inaperçue. Contrairement à Apple et Google, qui assurent des mises à jour simultanées sur tous leurs modèles compatibles, Samsung avance par vagues. Résultat : une expérience utilisateur fragmentée et des frustrations qui s’accumulent.

Ce décalage pourrait peser sur l’image de marque de Samsung, d’autant que l’entreprise a promis sept ans de support logiciel sur ses derniers modèles. Une promesse ambitieuse qui nécessite une logistique sans faille.

Vers une remise à plat du processus ?

One UI 7 pourrait marquer un tournant stratégique. L’arrivée prochaine d’Android 16 en fin d’année, avec One UI 8 déjà en développement, pousse Samsung à revoir sa méthode. Le but : rendre les futures mises à jour plus rapides, plus fiables et mieux coordonnées entre les appareils.

Les attentes sont claires : moins de bugs, plus de transparence et un déploiement plus fluide. Samsung joue gros, surtout dans un marché où chaque retard peut faire perdre des utilisateurs fidèles.