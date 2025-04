Samsung finalise One UI 8 : la mise à jour Android 16 sera d’abord disponible sur les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7

Samsung s’apprête à dévoiler One UI 8, sa prochaine interface mobile basée sur Android 16. Mais à la différence des mises à jour majeures précédentes, cette version semble jouer la carte de la continuité. Les premiers aperçus confirment des changements mesurés, centrés sur la stabilité et quelques ajouts attendus.

Des ajouts reportés plus que des surprises

Selon les premières fuites relayées par SamMobile, One UI 8 reprend plusieurs fonctions prévues initialement pour One UI 7. La plus visible : Now Brief, un système de cartes dynamiques mises à jour au fil de la journée. Cette fonctionnalité, jusqu’ici en test limité, pourrait être étendue à davantage d’appareils.

Autre nouveauté notable : l’arrivée de l’enregistrement vidéo log sur des modèles plus accessibles. Ce mode, déjà proposé sur les Galaxy S25 et S24, permet de capturer des vidéos avec une large plage dynamique, idéale pour la post-production. De quoi ravir les créateurs de contenu.

Quick share retravaillé pour plus de clarté

Le système Quick Share, bien connu des utilisateurs Samsung, gagne en clarté. Le menu est désormais scindé en deux onglets distincts : Envoyer et Recevoir. Cette séparation rend l’interface plus intuitive, et améliore la gestion de la visibilité temporaire, dépassant la limite actuelle de 10 minutes.

Côté design, peu de changements notables. L’interface conserve son apparence, hormis de légères ombres sur certaines icônes du panneau rapide. Sur les Galaxy Z Flip 6 testés, ces éléments graphiques apparaissent de manière irrégulière, ce qui laisse penser à un bug temporaire plutôt qu’à un nouveau style assumé.

Android 16 déjà partiellement intégré

Même si One UI 8 repose sur Android 16, il ne faut pas s’attendre à retrouver toutes ses nouveautés d’un coup. Samsung avait déjà intégré certains éléments d’Android 16 dans la version précédente, notamment les réglages d’écran de verrouillage. Résultat : peu de vraies surprises pour les utilisateurs actuels.

La version est toujours en développement. Le déploiement devrait commencer dans les prochains mois, en priorité sur les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Les autres modèles suivront progressivement.

Plutôt qu’une refonte radicale, One UI 8 s’inscrit dans une logique d’ajustements ciblés. L’objectif : consolider l’existant tout en introduisant quelques options avancées pour les utilisateurs plus exigeants.

Les retours des premiers testeurs seront déterminants pour évaluer l’intérêt réel de cette mise à jour. Pour les utilisateurs Samsung, le vrai changement pourrait bien venir avec One UI 9.