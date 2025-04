WhatsApp s’enrichit de 12 fonctionnalités utiles en 2025 pour mieux répondre aux nouveaux usages de la messagerie

Face à la montée en puissance de Telegram et Signal, WhatsApp dévoile une série de douze nouveautés pour rester dans la course. L’application de messagerie, propriété de Meta, peaufine ses outils pour mieux répondre aux usages actuels : messagerie fluide, appels vidéo améliorés et interactions plus expressives. Objectif affiché : garder sa place de numéro un dans un marché en pleine effervescence.

Voir qui est en ligne dans un groupe, c’est (enfin) possible

Longtemps attendue, la visualisation du statut en ligne dans les discussions de groupe fait son arrivée. Concrètement, il devient possible de savoir, en un coup d’œil, quels membres sont connectés. Une fonction déjà présente chez la concurrence, mais qui manquait cruellement sur WhatsApp.

Autre amélioration notable : les notifications ciblées. Il est désormais possible de mentionner uniquement certains membres dans un groupe, évitant les alertes inutiles pour tous. Une avancée pratique, notamment pour les groupes professionnels ou associatifs.

Des options venues d’ailleurs, mais bien intégrées

WhatsApp ne cache plus son inspiration. Parmi les nouveautés, on retrouve les réactions emoji, déjà populaires sur Slack ou Messenger. Un moyen rapide d’interagir sans surcharger la conversation.

Du côté des appels vidéo, deux ajouts intéressants : le zoom en direct pendant un appel, et la possibilité d’ajouter un participant à la volée. Le tout avec une gestion intelligente de la qualité vidéo selon la connexion, pour limiter les flous ou coupures.

Scanner, lire, partager : WhatsApp se veut tout-en-un

Sur iOS, les utilisateurs peuvent désormais scanner des documents directement depuis l’application. Une fonction utile pour envoyer rapidement un contrat, une facture ou une note de frais, sans passer par une autre appli.

Côté accessibilité, WhatsApp introduit la transcription des messages vocaux. Pratique pour consulter un message audio dans un lieu bruyant ou en réunion. Un gain de confort indéniable pour les utilisateurs nomades.

Plus d’intégration et un soupçon de personnalisation

WhatsApp pousse son ancrage dans l’écosystème Apple. Sur iPhone, il est maintenant possible de définir WhatsApp comme application de messagerie par défaut. Une option qui facilite les usages quotidiens, notamment pour ceux qui délaisseraient iMessage.

Autre nouveauté axée sur la simplicité : la génération de QR codes pour inviter facilement à rejoindre un groupe. Une solution rapide, sans lien à partager, qui s’inscrit dans une logique de communication communautaire.

WhatsApp réagit, mais la bataille ne fait que commencer

Avec ces douze mises à jour, WhatsApp montre qu’elle reste à l’écoute. Certaines fonctions rattrapent la concurrence, d’autres enrichissent vraiment l’expérience. L’application cherche ainsi à concilier ergonomie, accessibilité et personnalisation.

Mais dans un univers où les utilisateurs zappent vite, la régularité des innovations compte autant que leur pertinence. Telegram et Signal avancent aussi. WhatsApp n’a plus le droit de ralentir.