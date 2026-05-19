Android Auto 2026 : vidéos, son Dolby Atmos et Gemini intégrés dans votre voiture

Android Auto 2026 : vidéos, son Dolby Atmos et Gemini intégrés dans votre voiture

Google déploie la mise à jour la plus ambitieuse d’Android Auto depuis son lancement, avec l’intégration de la vidéo Full HD, du son Dolby Atmos et de l’assistant Gemini. Ces nouveautés transforment votre voiture en véritable centre multimédia intelligent, tout en conservant les impératifs de sécurité routière.

Android Auto franchit un cap décisif en 2026 avec des fonctionnalités qui étaient jusqu’alors réservées aux smartphones et tablettes. Google confirme que plus de 250 millions de véhicules compatibles bénéficieront progressivement de ces améliorations, marquant une évolution majeure de l’expérience automobile connectée.

Prérequis techniques pour profiter des nouveautés

Avant de détailler les nouveautés, voici ce qu’il vous faut pour en profiter pleinement :

Un smartphone Android compatible Android Auto (Android 6.0 minimum)

Un véhicule équipé d’un écran haute définition

Une connexion USB-C ou sans fil selon votre modèle

Pour le Dolby Atmos : système audio compatible dans votre véhicule

Les constructeurs automobiles concernés par ces nouveautés incluent BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata et Volvo. Une fois votre véhicule mis à jour, ces fonctionnalités s’activeront automatiquement.

Vidéo Full HD 60fps : YouTube débarque dans votre habitacle

La fonctionnalité la plus spectaculaire reste l’arrivée de la vidéo. Android Auto prend désormais en charge les applications vidéo en Full HD à 60 images par seconde, à commencer par YouTube. Cette intégration s’accompagne d’un système de sécurité intelligent : dès que vous passez de la position « Park » à « Drive », le contenu vidéo bascule automatiquement en mode audio uniquement.

Concrètement, vous pourrez regarder vos vidéos préférées pendant que votre véhicule électrique se recharge ou lors d’une pause. Une fois en mouvement, seul l’audio continuera de diffuser, particulièrement pratique pour les podcasts ou les conférences. Cette transition se fait de manière fluide, sans interruption brutale du contenu.

Le déploiement commence dès cette année sur les modèles compatibles des constructeurs mentionnés. Google n’a pas précisé les modèles exacts concernés, mais l’accent est mis sur les véhicules récents équipés d’écrans haute définition suffisamment larges.

Audio immersif Dolby Atmos et interface repensée

L’expérience audio bénéficie également d’améliorations substantielles avec l’intégration du Dolby Atmos. Cette technologie de spatialisation sonore transforme l’habitacle en véritable salle de cinéma, particulièrement efficace avec les systèmes audio premium des constructeurs partenaires. BMW, Genesis, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata et Volvo proposent déjà des véhicules compatibles.

L’interface d’Android Auto adopte le design Material 3 Expressive, déjà présent sur les smartphones Android récents. Les applications multimédia comme Spotify et YouTube Music bénéficient d’une refonte graphique avec des widgets personnalisables et des animations plus fluides. Vous pouvez désormais ajouter des raccourcis vers vos contacts favoris, un bouton d’ouverture de garage ou encore un aperçu météo directement sur l’écran principal.

Google Maps reçoit sa plus importante mise à jour depuis dix ans avec la Navigation Immersive. Les cartes s’affichent désormais en mode plein écran avec une vue 3D détaillée montrant les bâtiments, ponts et reliefs. Sur les véhicules équipés de Google intégré, la caméra frontale permet un guidage en temps réel avec des recommandations de voies précises.

Gemini s’installe au volant avec des fonctions contextuelles

L’assistant Gemini fait son entrée dans Android Auto avec des capacités de compréhension contextuelle avancées. La fonction Magic Cue peut par exemple détecter une adresse dans un message reçu sur Android Auto et proposer automatiquement de l’envoyer vers la navigation. Gemini peut également initier une commande DoorDash par reconnaissance vocale ou gérer des tâches complexes nécessitant plusieurs étapes.

Cette intégration va bien au-delà des commandes vocales classiques. Gemini analyse le contexte de votre trajet, vos habitudes et vos préférences pour proposer des actions pertinentes. Par exemple, il peut suggérer de commander votre café habituel lorsque vous approchez de votre bureau ou de prévenir un contact de votre retard en cas d’embouteillage.

Les véhicules Android Automotive (avec Google intégré) bénéficient d’une intégration encore plus poussée, avec des applications média améliorées et des modes audio-only plus sophistiqués. Une application Zoom dédiée est également prévue pour les professionnels effectuant de longs trajets.

Google n’a pas communiqué de calendrier précis pour le déploiement complet de ces fonctionnalités, mais la direction est claire : Android Auto devient plus polyvalent à l’arrêt, plus raffiné en conduite et nettement plus intelligent dans toutes les situations. Reste à vérifier la compatibilité de votre véhicule avec ces nouvelles capacités techniques exigeantes.