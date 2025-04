Android 16 : découvrez les smartphones compatibles avec cette mise à jour estivale

Alors que l’été approche, Google s’apprête à bousculer ses habitudes en lançant Android 16 plus tôt que prévu. Initialement déployée à l’automne, cette nouvelle mouture du système d’exploitation sera disponible dès cet été et coïncidera avec la sortie du très attendu Pixel 10. Plongeons dans les détails de cette mise à jour et découvrons quels smartphones sont prêts à l’accueillir.

Un lancement anticipé pour Android 16

Google a surpris tout le monde en avançant la sortie d’Android 16 à l’été, une décision stratégique probablement en lien avec le lancement du Pixel 10. Cette version promet de nombreuses nouveautés, actuellement accessibles en version bêta depuis le 17 avril. Les utilisateurs impatients peuvent donc déjà tester les fonctionnalités inédites, à condition de posséder un appareil compatible.

Les smartphones Google compatibles

La gamme Pixel de Google est naturellement en tête de liste pour cette mise à jour. Les modèles Pixel 6, Pixel 7, et Pixel 8, ainsi que leurs variantes Pro et Fold, sont tous compatibles. De même, les plus récents, comme le Pixel 9 et Pixel 10, bénéficieront d’Android 16, renforçant ainsi l’expérience utilisateur déjà solide de ces appareils.

Compatibilité étendue aux autres marques Android

Outre les appareils Google, plusieurs autres constructeurs ont confirmé la compatibilité de leurs modèles avec Android 16. Parmi eux, Honor avec son Magic7 Pro, Xiaomi avec les modèles 15 et 14T Pro, ainsi que Vivo avec l’iQOO 13 et le X200 Pro. OnePlus, OPPO, realme et Lenovo ne sont pas en reste, proposant respectivement le OnePlus 13, le Find X8, le GT 7 Pro et la tablette YOGA Tab Plus.

Cette liste pourrait s’allonger, car les fabricants continuent d’annoncer leur compatibilité au fur et à mesure des tests et validations.

Un impact significatif sur l’expérience utilisateur

Avec Android 16, Google vise à améliorer l’interface utilisateur, la sécurité et les performances générales des appareils compatibles. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des améliorations notables en matière de fluidité et d’autonomie, grâce à une meilleure gestion des ressources et à des optimisations du système. Ces avancées technologiques, combinées à une meilleure intégration de l’intelligence artificielle, promettent d’enrichir l’interaction quotidienne avec les smartphones.

Un été sous le signe de l’innovation

L’arrivée d’Android 16 marque une étape importante dans l’évolution des systèmes d’exploitation mobiles. En devançant son calendrier habituel, Google s’assure une présence dominante sur le marché estival, offrant aux utilisateurs une expérience enrichie sur les appareils compatibles. Alors que de plus en plus de marques rejoignent cette vague d’innovation, il sera intéressant de suivre les répercussions de cette mise à jour sur le marché des smartphones et de voir comment elle influencera les prochaines évolutions technologiques.