iOS 19 : ce qu’il faut savoir sur la nouvelle mise à jour d’Apple

Apple prépare une refonte majeure de son système mobile. iOS 19, attendu pour l’automne 2025, devrait marquer une rupture visuelle et fonctionnelle. Mais attention : trois modèles d’iPhone ne seront plus de la partie.

Quels changements pour le design ?

Avec iOS 19, Apple veut moderniser l’interface de ses appareils. L’objectif ? Une esthétique plus cohérente, dans la lignée de l’Apple Vision Pro. Au programme : fenêtres semi-transparentes, icônes arrondis et animations plus fluides.

Ce lifting visuel pourrait préparer le terrain pour une nouveauté encore plus marquante : l’arrivée d’un iPhone pliable. Si ce dernier reste à l’état de prototype, Apple miserait d’abord sur un iPad pliable en 2026.

Un nouveau service santé au cœur d’iOS 19

Autre nouveauté attendue : Santé+, un service premium dédié au bien-être. Apple y proposerait :

un assistant santé piloté par intelligence artificielle

des vidéos d’exercices et tutoriels santé

des conseils personnalisés

un suivi nutritionnel au quotidien

Ce service serait intégré à l’application Santé, mais proposé sous forme d’abonnement mensuel.

Quels iPhone pourront installer iOS 19 ?

La keynote du 9 juin 2025 devrait officialiser la mise à jour. Le déploiement grand public est prévu pour septembre, en même temps que l’iPhone 17.

Les appareils compatibles incluront :

l’iPhone SE (2e génération) et plus récents

toute la gamme à venir jusqu’à l’iPhone 17

En revanche, trois modèles passeront à la trappe :

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Les utilisateurs de ces appareils devront envisager une mise à niveau pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités.

Apple muscle sa stratégie face à la concurrence

En combinant expérience utilisateur repensée et services à valeur ajoutée, Apple renforce sa position dans un marché en mutation. Le lancement d’un appareil pliable pourrait venir concurrencer directement les modèles de Samsung, actuellement en tête sur ce segment.

Avec iOS 19, Apple ne se contente pas de peaufiner son OS. Il anticipe les usages de demain, entre mobilité, santé connectée et design immersif.