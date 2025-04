One UI 7 : Samsung lance enfin le déploiement de sa mise à jour tant attendue

Après des semaines de retard dues à un bug de dernière minute, Samsung a commencé à déployer la version 7 de sa surcouche One UI. Basée sur Android 15, cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations et fonctionnalités à ses utilisateurs. Le déploiement, qui a débuté en avril, cible d’abord certains modèles phares de la marque coréenne.

Un lancement retardé, mais enfin en cours

Initialement prévue il y a quelques semaines, la mise à jour One UI 7 a été retardée en raison d’un problème technique survenu à la dernière minute. Samsung a dû revoir son calendrier de lancement en urgence. Cependant, depuis début avril, plusieurs utilisateurs de Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 ont commencé à recevoir la mise à jour, marquant ainsi le début d’un déploiement international.

Ce déploiement s’étendra jusqu’en juin, permettant à un plus grand nombre d’utilisateurs de bénéficier des améliorations offertes par One UI 7. Les appareils sortis au cours des trois dernières années, comme les Galaxy S21, S22, S23, ainsi que les modèles Fold et Flip des générations précédentes, sont également concernés par cette mise à jour.

Nouvelles fonctionnalités à découvrir

One UI 7 apporte avec elle une panoplie de nouvelles fonctionnalités qui promettent de transformer l’expérience utilisateur. Parmi celles-ci, AI Sélect se distingue par sa capacité à adapter la sélection du contenu affiché à l’écran, facilitant ainsi la navigation. De plus, des assistants améliorés d’aide à l’écriture et au dessin font leur apparition, offrant des outils avancés pour les créateurs de contenu.

Une autre nouveauté notable est la suppression des sons indésirables, qui permet d’améliorer la qualité sonore lors des appels ou de la lecture de médias. Enfin, l’intégration approfondie de Gemini promet une gestion intelligente et fluide des applications et des tâches, renforçant ainsi la productivité des utilisateurs.

Un impact significatif sur l’écosystème Samsung

Le déploiement de One UI 7 s’annonce comme un tournant pour l’écosystème Samsung. En enrichissant ses appareils de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, la marque coréenne continue de renforcer son positionnement sur le marché des smartphones haut de gamme. Cette mise à jour pourrait influencer positivement les ventes des modèles compatibles, en incitant les utilisateurs à rester fidèles à la marque.

De plus, en offrant une expérience utilisateur optimisée, Samsung espère capter l’intérêt de nouveaux clients potentiels. La diversité des fonctionnalités introduites par One UI 7 montre l’engagement de la marque à répondre aux attentes de ses utilisateurs, qu’il s’agisse de productivité, de créativité ou de confort d’utilisation.

À quoi s’attendre dans les prochains mois ?

Alors que le déploiement de One UI 7 se poursuit, Samsung continue de promettre des mises à jour régulières pour améliorer encore l’expérience utilisateur. Les mois à venir seront cruciaux pour évaluer l’accueil réservé par les utilisateurs à cette nouvelle version et pour ajuster éventuellement les fonctionnalités en fonction des retours.