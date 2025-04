iOS 19 : Découvrez les nouveautés et les iPhone compatibles pour 2025

iOS 19 : Découvrez les nouveautés et les iPhone compatibles pour 2025

Apple s’apprête à dévoiler iOS 19 lors de la WWDC en juin 2025. Prévue pour une sortie à l’automne, cette version promet de marquer un tournant, tant sur le plan du design que des services intégrés.

Une refonte visuelle inspirée de l’apple vision pro

Avec iOS 19, Apple miserait sur une interface plus épurée. Les premiers échos évoquent des menus semi-transparents, des icônes arrondies et des animations fluides. Un style directement inspiré de l’Apple Vision Pro, pensé pour renforcer la cohérence entre les appareils.

Le but : offrir une expérience plus immersive, intuitive et fluide. Les développeurs pourraient même bénéficier de nouveaux outils de personnalisation graphique pour adapter leurs apps à cette nouvelle charte.

« Santé+ » : un coach intelligent dans votre poche

Autre nouveauté attendue : un service premium baptisé Santé+. Grâce à une intelligence artificielle embarquée, il proposerait :

un suivi nutritionnel quotidien,

des vidéos personnalisées d’exercices,

des recommandations médicales contextualisées.

Ce service viserait les utilisateurs soucieux de leur bien-être, tout en renforçant l’écosystème santé d’Apple, déjà bien implanté avec l’Apple Watch.

Modèles compatibles : les anciens iPhone sur la sellette

Selon les fuites actuelles, les iPhone XR, XS et XS Max ne seraient plus pris en charge. En revanche, tous les modèles à partir de l’iPhone SE (2ᵉ génération) jusqu’aux futurs iPhone 17 pourraient faire partie des heureux élus.

iPhone Compatible iOS 19 iPhone XR Non iPhone 11 à 17 Oui iPhone SE (2e gen) Oui

La liste officielle sera dévoilée en juin, mais les utilisateurs de modèles anciens peuvent déjà anticiper une transition.

Un possible iPhone pliable en embuscade ?

La rumeur persiste : Apple travaillerait en parallèle sur un iPhone pliable. Si ce modèle voit le jour avec iOS 19, il marquerait une entrée frontale sur le terrain de Samsung et ses Galaxy Z Fold. Une stratégie offensive pour diversifier l’offre et attirer une clientèle technophile.

Couplé aux services santé, ce virage pourrait repositionner Apple non plus comme simple fabricant de smartphones, mais comme acteur-clé de la santé connectée et des technologies personnelles.

Ce que cela change pour les utilisateurs

En combinant design immersif, fonctions santé dopées à l’IA et support étendu, Apple pourrait bien relancer un cycle de renouvellement massif. L’enjeu est clair :