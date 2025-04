Xiaomi : fin des mises à jour majeures pour 26 modèles, quels impacts pour les utilisateurs ?

La marque chinoise Xiaomi vient de franchir une étape importante. Elle met fin aux mises à jour majeures sur 26 modèles de smartphones et tablettes, couvrant les gammes Xiaomi, Redmi et POCO. Parmi les appareils concernés figurent le Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, le POCO F4 GT et le Redmi K50 Gaming.

Si les mises à jour de sécurité continueront, les utilisateurs ne recevront plus de nouvelles versions du système HyperOS, notamment HyperOS 2.1 et 2.2. Un choix qui annonce la fin d’un cycle pour ces terminaux populaires.

Pourquoi ce choix stratégique de xiaomi ?

Xiaomi a déployé HyperOS 2.0 sur 116 modèles en seulement six mois, s’appuyant sur Android 15. Ce rythme impressionnant impose des choix drastiques pour maintenir la qualité des mises à jour.

Objectif : concentrer les ressources de développement sur les nouveaux produits.

concentrer les ressources de développement sur les nouveaux produits. Priorité : optimiser l’expérience sur les dernières générations d’appareils.

La marque cherche à conserver sa dynamique face à des concurrents comme Samsung ou Oppo, en garantissant un suivi logiciel rapide et efficace.

Quels impacts pour les utilisateurs concernés ?

Les utilisateurs des modèles arrêtés pourront toujours compter sur des patchs de sécurité réguliers. Toutefois, l’absence d’améli