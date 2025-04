WhatsApp : fin du support pour certains iPhone dès mai 2025

À partir du 5 mai 2025, WhatsApp cessera de fonctionner sur certains modèles d’iPhone, une décision qui impactera de nombreux utilisateurs. Quels sont les appareils concernés et quelles sont les options disponibles pour les utilisateurs ?

Quels modèles d’iPhone sont concernés ?

WhatsApp, l’application de messagerie populaire appartenant à Meta, met à jour régulièrement ses exigences techniques, ce qui signifie que les appareils plus anciens peuvent perdre leur compatibilité. Dès mai 2025, l’application ne sera plus supportée sur l’iPhone 5S, l’iPhone 6, et l’iPhone 6 Plus. Ces modèles, lancés respectivement en 2013 et 2014, sont limités par leur incapacité à installer une version d’iOS supérieure à iOS 12.5.7, alors que WhatsApp exige au minimum iOS 15 pour fonctionner.

Cette décision s’inscrit dans une tendance où les applications cessent progressivement de supporter les appareils qui ne peuvent plus bénéficier des dernières mises à jour de sécurité et de fonctionnalités. En janvier dernier, WhatsApp avait déjà abandonné le support pour l’iPhone 5, 5c et plusieurs smartphones Android.

Quelles alternatives pour les utilisateurs concernés ?

Pour les utilisateurs d’iPhone 5S, 6 et 6 Plus, plusieurs alternatives s’offrent à eux. Tout d’abord, ils peuvent continuer à utiliser WhatsApp via sa version web sur un ordinateur, bien que cette option ne soit pas aussi pratique qu’une application mobile. Une autre option est de migrer vers une autre application de messagerie qui supporte encore ces appareils, bien que les choix soient de plus en plus limités.

Enfin, pour ceux qui souhaitent continuer à utiliser WhatsApp sur mobile, il peut être nécessaire de sauvegarder leurs données et d’envisager l’achat d’un modèle plus récent. Cette transition peut être l’occasion de bénéficier des dernières innovations technologiques et de meilleures performances en termes de sécurité et de fonctionnalités.

Impact sur le marché et perspectives d’avenir

L’annonce de WhatsApp pourrait inciter une partie des utilisateurs à renouveler leur équipement technologique, stimulant ainsi le marché des smartphones. En effet, le besoin de rester à jour avec les dernières applications et fonctionnalités pousse souvent les consommateurs à investir dans des appareils plus modernes. Cette dynamique n’est pas nouvelle, mais elle souligne l’importance pour les fabricants de smartphones de maintenir un écosystème compatible avec les applications essentielles du quotidien.

Dans un avenir proche, on peut s’attendre à ce que d’autres applications suivent le même chemin, cessant le support pour les appareils incapables de recevoir les mises à jour nécessaires. Cette tendance pousse les utilisateurs et les entreprises à anticiper les changements technologiques et à planifier leurs investissements en conséquence