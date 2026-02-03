Comment utiliser le nouveau DLSS 4.5 avec n’importe quelle carte graphique NVIDIA GeForce RTX

La technologie DLSS de NVIDIA connaît une évolution majeure avec l’arrivée de sa version 4.5, déployée depuis janvier 2026. Cette mise à jour apporte des améliorations significatives en matière de qualité d’image et de performances, tout en élargissant sa compatibilité àl’ensemble des cartes graphiques GeForce RTX. Basée sur un modèle d’intelligence artificielle de nouvelle génération utilisant l’architecture Transformer, cette version promet une expérience de jeu optimisée pour tous les propriétaires de cartes RTX, quelle que soit leur génération.

Comment gérer la compatibilité des cartes graphiques RTX

Une compatibilité étendue à toutes les générations

Le DLSS 4.5 marque un tournant en matière d’accessibilité technologique. Contrairement aux versions précédentes qui privilégiaient les architectures les plus récentes, cette itération fonctionne avec l’ensemble des cartes GeForce RTX disponibles sur le marché :

Cartes RTX 20 série (Turing)

Cartes RTX 30 série (Ampere)

Cartes RTX 40 série (Ada Lovelace)

Cartes RTX 50 série (Blackwell)

Les limitations techniques selon les générations

Bien que la compatibilité soit universelle, les performances varient considérablement selon l’architecture de la carte. Les modèles RTX 20 et 30 ne bénéficient pas du calcul en FP8, un format de précision réduite optimisé pour l’intelligence artificielle. Cette limitation technique peut entraîner une baisse de performance lors de l’activation de toutes les fonctionnalités avancées du DLSS 4.5.

Génération Architecture Support FP8 Performance optimale RTX 20 Turing Non Limitée RTX 30 Ampere Non Modérée RTX 40 Ada Lovelace Oui Élevée RTX 50 Blackwell Oui Maximale

Cette diversité de compatibilité nécessite une approche personnalisée pour tirer le meilleur parti de la technologie selon le matériel disponible.

Les étapes pour activer le DLSS 4.5

Mise à jour des pilotes et de l’application NVIDIA

L’activation du DLSS 4.5 commence par une mise à jour complète de l’écosystème logiciel NVIDIA. La première étape consiste à télécharger la dernière version de l’application NVIDIA App, qui remplace progressivement le panneau de configuration GeForce Experience. Cette application centralise la gestion des pilotes graphiques et des paramètres avancés.

Configuration des paramètres globaux

Une fois l’application mise à jour, l’utilisateur doit accéder aux réglages spécifiques :

Ouvrir l’application NVIDIA App

Naviguer vers le menu Graphismes

Sélectionner Paramètres globaux

Localiser l’option Remplacement DLSS — Paramètres prédéfinis du modèle

Choisir l’option « Les plus récents »

Activation dans les jeux compatibles

Chaque jeu compatible nécessite une activation manuelle du DLSS dans ses paramètres graphiques. La section dédiée propose généralement trois modes principaux adaptés à différents besoins de performance et de qualité visuelle. Plus de 400 jeux et applications prennent désormais en charge cette technologie, offrant un large éventail d’expériences optimisées.

Ces réglages préliminaires établissent la base nécessaire pour exploiter pleinement les capacités du système selon les caractéristiques de chaque carte graphique.

Choisir les bons préréglages selon sa génération de carte RTX

Le mode Qualité pour les configurations puissantes

Le préréglage Qualité privilégie la netteté de l’image et la fidélité visuelle. Ce mode convient particulièrement aux propriétaires de cartes RTX 40 et 50, qui disposent de la puissance de calcul nécessaire pour maintenir des fréquences d’images élevées tout en préservant la finesse des détails. La résolution native est légèrement réduite avant d’être reconstituée par l’intelligence artificielle, minimisant ainsi l’impact sur la qualité perçue.

Le mode Équilibré comme compromis universel

Le mode Équilibré représente le choix optimal pour la majorité des configurations. Il offre un compromis judicieux entre performances et qualité visuelle, adapté aux cartes RTX 30 et aux modèles RTX 40 d’entrée de gamme. Ce préréglage réduit davantage la résolution de rendu tout en maintenant une reconstruction d’image convaincante grâce aux algorithmes d’apprentissage profond.

Le mode Performance pour les anciennes générations

Les propriétaires de cartes RTX 20 ou ceux jouant en résolutions très élevées (4K ou supérieur) bénéficieront du mode Performance. Ce préréglage maximise les gains de fréquence d’images en réduisant significativement la charge de calcul, au prix d’une légère perte de détails. Cette approche permet de maintenir une expérience fluide même sur des configurations moins récentes.

La sélection du bon préréglage influence directement la manière dont l’intelligence artificielle traite et améliore les images générées.

Optimiser la qualité d’image avec l’intelligence artificielle

Le nouveau modèle Transformer

Le DLSS 4.5 s’appuie sur une architecture d’intelligence artificielle révolutionnaire basée sur les Transformers, une technologie initialement développée pour le traitement du langage naturel. Cette approche permet une analyse contextuelle plus sophistiquée de chaque image, identifiant les motifs complexes et les relations spatiales avec une précision inédite.

Réduction des artefacts visuels

Les utilisateurs rapportent une diminution notable des défauts visuels courants :

Réduction du ghosting sur les objets en mouvement

Amélioration de la stabilité temporelle entre les images

Meilleure préservation des détails fins comme les cheveux ou le feuillage

Diminution des scintillements sur les surfaces réfléchissantes

Comparaison avec le DLSS 4

Les retours des communautés de joueurs soulignent des progrès mesurables par rapport au DLSS 4. La reconstruction des textures détaillées montre une fidélité accrue, tandis que la gestion des effets de transparence et de particules bénéficie d’une cohérence renforcée. Ces améliorations contribuent à une expérience visuelle plus immersive et crédible.

Ces optimisations de qualité s’accompagnent d’un impact direct sur les performances globales du système graphique.

L’impact des préréglages sur les performances graphiques

Gains de fréquence d’images selon les configurations

L’activation du DLSS 4.5 génère des améliorations de performance variables selon le matériel et les paramètres choisis. Sur une carte RTX 40 en mode Qualité, les gains oscillent généralement entre 30 et 50 % de fréquence d’images supplémentaires. Le mode Performance peut doubler, voire tripler les performances sur les configurations plus modestes.

Mode Résolution de rendu Gain de performance moyen Qualité 67 % de la résolution cible 30-50 % Équilibré 58 % de la résolution cible 50-80 % Performance 50 % de la résolution cible 100-200 %

Consommation énergétique et températures

L’utilisation du DLSS permet également une réduction de la consommation électrique et des températures de fonctionnement. En diminuant la charge de travail du processeur graphique, la technologie contribue à un fonctionnement plus silencieux et plus économe en énergie, particulièrement appréciable lors de longues sessions de jeu.

Au-delà de ces gains immédiats, les fonctionnalités avancées de génération d’images ouvrent de nouvelles perspectives d’optimisation.

Comment tirer parti de la multi-frame generation du DLSS

Le principe de la génération d’images multiples

La multi-frame generation représente l’innovation majeure du DLSS 4.5. Cette technologie génère plusieurs images intermédiaires entre chaque image calculée traditionnellement par le processeur graphique. Le système analyse les vecteurs de mouvement et prédit les positions futures des objets pour créer des transitions fluides et naturelles.

Dynamic Multi-Frame Generation

Le mode Dynamic Multi-Frame Generation ajuste automatiquement le nombre d’images générées selon la charge de travail et les capacités de la carte graphique. Cette approche adaptative maintient une fluidité optimale sans surcharger le système, particulièrement utile lors des scènes complexes avec de nombreux effets visuels simultanés.

La génération 6x pour les cartes RTX 50

Les cartes de dernière génération bénéficient de la 6x Multi-Frame Generation, capable de produire jusqu’à six images synthétiques pour chaque image rendue nativement. Cette multiplication exponentielle permet d’atteindre des fréquences d’affichage exceptionnelles, ouvrant la voie à des expériences de jeu ultra-fluides même en résolution 4K avec ray tracing activé.

Le DLSS 4.5 s’impose comme une avancée technologique majeure pour l’ensemble de l’écosystème GeForce RTX. Sa compatibilité universelle permet aux joueurs de toutes générations de cartes graphiques de bénéficier d’améliorations tangibles, bien que les gains varient selon l’architecture matérielle. L’activation simple via l’application NVIDIA App, combinée à des préréglages adaptés à chaque configuration, garantit une optimisation accessible. Les innovations en matière d’intelligence artificielle et de génération d’images multiples redéfinissent les standards de performance et de qualité visuelle dans le jeu vidéo moderne.