Acer fait son grand retour dans l’univers des smartphones : découvrez les modèles qui vont surprendre !

Acer fait son grand retour dans l’univers des smartphones : découvrez les modèles qui vont surprendre !

Acer, bien connu pour ses produits informatiques, fait un retour surprenant dans le secteur des smartphones avec le lancement de deux nouveaux modèles prochainement. Cette initiative marque une tentative de la marque de se rétablir sur un marché où elle a déjà fait ses preuves dans le passé.

Les spécifications des nouveaux smartphones d’Acer Les smartphones seront équipés de processeurs MediaTek Helio, datant de l’année précédente.

Les appareils fonctionneront sous Android 14.

Ils seront vraisemblablement fabriqués par un tiers, Acer ne faisant que les relabeliser.

Depuis plusieurs années, Acer est surtout associé aux ordinateurs, en particulier les ordinateurs portables et les Chromebooks. Cependant, peu de gens savent que la marque a déjà exploré le marché des smartphones. Maintenant, elle se lance à nouveau, bien que ces nouveaux modèles semblent être des téléphones assemblés par un partenaire, offrant ainsi une gamme au prix abordable.

Détails sur les modèles à venir Les deux nouveaux modèles, prévus pour le 25 mars, sont les Acerpure Acerone Liquid S162E4 et S272E4. Ces modèles, dont le prix devrait être inférieur à 100 dollars, visent à attirer les utilisateurs à la recherche d’une option économique. Caractéristiques techniques du S162E4 Le modèle S162E4 sera doté d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+. Il sera animé par un processeur MediaTek Helio P35, accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne. En termes de photographie, l’appareil proposera une caméra frontale de 5 MP et un capteur arrière de 16 MP. La batterie de 5 000 mAh promet une bonne autonomie, et des fonctionnalités telles que le Bluetooth, la radio FM et un slot pour double SIM seront présentes. Caractéristiques du S272E4 Le S272E4 propose un processeur plus ancien, le Helio G36, mais conserve des spécifications similaires à celles du S162. Il se distingue par un écran légèrement plus grand de 6,74 pouces et un capteur photo principal amélioré de 20 MP.

Ces nouveaux smartphones d’Acer ne révolutionneront pas le marché, mais leur prix abordable pourrait séduire un public large, notamment les jeunes ou ceux avec un budget limité. En offrant des caractéristiques basiques, Acer semble vouloir s’adresser à un segment de consommateurs à la recherche d’un appareil fonctionnel sans frills.

Un retour timide mais prometteur Avec des caractéristiques certes modestes, les nouveaux smartphones d’Acer semblent viser un créneau spécifique. Alors qu’ils ne rivaliseront pas avec les modèles haut de gamme, ils pourraient répondre aux besoins de nombreux utilisateurs recherchant un téléphone simple et économique.