Voici la technique pour lire des messages WhatsApp supprimés

Les messages supprimés sur WhatsApp peuvent parfois causer des frustrations, que ce soit à cause d’une erreur ou d’une suppression volontaire. Heureusement, plusieurs méthodes existent pour récupérer ces messages, que vous soyez utilisateur Android ou iOS. Découvrons ensemble ces solutions et les précautions à prendre pour éviter toute perte de données précieuse.

Restaurer une sauvegarde : la méthode universelle

La méthode la plus répandue pour récupérer des messages supprimés sur WhatsApp est de restaurer une sauvegarde. WhatsApp effectue régulièrement des sauvegardes automatiques de vos discussions sur Google Drive pour Android et iCloud pour iOS. Pour utiliser cette méthode, il vous suffit de désinstaller puis de réinstaller l’application. Lors de la réinstallation, WhatsApp vous proposera de restaurer vos messages à partir de la dernière sauvegarde disponible.

Cependant, cette méthode présente une limite majeure : les messages récents, non inclus dans la sauvegarde, risquent d’être perdus. C’est pourquoi il est crucial de configurer des sauvegardes fréquentes en allant dans les paramètres de WhatsApp, sous « Discussions » puis « Sauvegarde des discussions », et en choisissant la fréquence souhaitée (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).

Utiliser l’historique des notifications sur Android

Pour les utilisateurs Android équipés de la version 11 ou ultérieure, une solution plus simple consiste à activer l’historique des notifications. Cette fonctionnalité conserve une trace de toutes les notifications reçues, y compris celles des messages WhatsApp supprimés. Pour l’activer, accédez aux paramètres de votre appareil, puis à « Notifications » et enfin à « Historique des notifications ». Cette option vous permettra de consulter les notifications de messages même après leur suppression.

Applications tierces : une alternative avec vigilance

Il existe également des applications tierces telles que WAMR ou Get Deleted Messages, disponibles sur le Play Store, qui enregistrent les notifications WhatsApp, y compris les messages supprimés. Pour que ces applications fonctionnent correctement, il est nécessaire de leur accorder l’accès aux notifications et de les laisser tourner en arrière-plan. Toutefois, il est important de faire preuve de prudence lors de l’utilisation de ces applications. Certaines d’entre elles peuvent demander de nombreuses autorisations, ce qui peut poser un risque pour la sécurité de vos données personnelles. Avant de télécharger une application tierce, vérifiez toujours la crédibilité de l’éditeur et consultez les avis des utilisateurs pour éviter toute application malveillante.

Prévenir la perte de messages importants

Pour éviter de perdre des messages importants à l’avenir, l’activation de la sauvegarde automatique de WhatsApp est essentielle. En réglant la fréquence des sauvegardes selon vos besoins, vous vous assurez de pouvoir récupérer facilement vos données en cas de suppression accidentelle. N’oubliez pas que ces sauvegardes incluent non seulement les textes, mais aussi les images, vidéos et autres fichiers échangés dans vos discussions.

Bien que la récupération de messages WhatsApp supprimés puisse sembler compliquée, plusieurs solutions efficaces existent. Que ce soit par la restauration de sauvegardes, l’activation de l’historique des notifications ou l’utilisation prudente d’applications tierces, il est possible de retrouver vos messages effacés. Restez vigilant quant aux autorisations accordées aux applications tierces et prenez les mesures nécessaires pour protéger vos données personnelles.