Panne mondiale sur X : voici ce que l’on sait vraiment !

Panne mondiale sur X : voici ce que l’on sait vraiment !

La plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, a connu une double panne mondiale ce lundi, perturbant l’accès de milliers d’utilisateurs. Le site web et l’application mobile ont été touchés, provoquant une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

Deux interruptions en moins de quatre heures

Selon les données de DownDetector, la première panne s’est produite vers 10h30. Pendant environ une heure, de nombreux utilisateurs ont signalé une impossibilité d’accéder à leur fil d’actualité. Juste après un retour progressif à la normale, une seconde coupure a frappé la plateforme à 15h30, entraînant des ralentissements généralisés.

Ces perturbations ont impacté aussi bien les utilisateurs occasionnels que les créateurs de contenu et les marques qui utilisent X pour communiquer. Sur Reddit et Mastodon, de nombreux messages évoquaient une incapacité totale à publier ou charger des tweets.

Frustration et absence de communication

Face à ces interruptions, les utilisateurs ont cherché des explications. Pourtant, aucune communication officielle n’a été publiée par X dans les heures suivant les incidents. Seul un ingénieur anonyme de la société a confié à The Verge que les équipes techniques étaient en alerte, sans plus de détails.

Sur Instagram et Facebook, les hashtags #TwitterDown et #XCrash ont rapidement émergé, illustrant l’ampleur du problème. Certains internautes ont exprimé leur mécontentement face à la gestion de la plateforme depuis son rachat par Elon Musk.

‼️ BREAKING: 𝕏 is completely down for most, if not all, users for the 3rd time today. This is the largest and longest outage since they began at around 5am EST this morning. The cause of the widest outages hasn’t been reported yet. 👀 pic.twitter.com/qOAeoSswAh — Diligent Denizen 🇺🇸 (@DiligentDenizen) March 10, 2025

Quelles conséquences pour X ?

Ces pannes répétées soulèvent des interrogations sur la stabilité de X et la capacité de ses équipes à prévenir ces incidents. Depuis la réduction massive des effectifs en 2023, plusieurs experts avaient déjà mis en garde contre d’éventuels problèmes techniques.

Si ces interruptions venaient à se multiplier, elles pourraient inciter certains utilisateurs et annonceurs à se tourner vers des alternatives comme Bluesky ou Mastodon, jugées plus stables.

Vers une meilleure communication ?

Pour limiter l’impact de ces incidents, X devra renforcer sa transparence et informer plus efficacement ses utilisateurs. À l’heure actuelle, aucune explication officielle n’a été donnée sur l’origine des pannes, laissant place à de nombreuses spéculations.

Les prochains jours seront cruciaux pour la réputation de X. Si la plateforme veut conserver la confiance de ses utilisateurs, elle devra prouver que ces pannes ne sont pas le signe d’un problème structurel plus profond.