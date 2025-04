iPhone 17 : Apple franchit une étape cruciale avant la sortie

À l’approche de septembre, l’excitation monte autour de la prochaine grande annonce d’Apple : la gamme iPhone 17. Sauf surprise de dernière minute, la marque à la pomme devrait dévoiler ses nouveaux smartphones lors de sa traditionnelle keynote de rentrée. Cette année, les nouveautés pourraient bien venir des modèles eux-mêmes, avec des rumeurs évoquant l’arrivée d’un “iPhone 17 Air” pour remplacer le Plus, et d’un possible “iPhone 17 Ultra” en lieu et place du Pro Max.

L’iPhone 17 valide l’étape de l’EVT

Selon Digitimes, au moins un modèle d’iPhone 17 vient de franchir la phase d’Engineering Validation Test (EVT). Ce jalon technique signifie que le prototype a été testé dans une configuration minimale pour s’assurer qu’il fonctionne correctement. Prochaine étape : la DVT (Design Validation Test), puis la PVT (Production Validation Test), avant le lancement de la production à grande échelle. Pour l’instant, tout semble se dérouler comme prévu du côté de Cupertino.

Des ajustements encore possibles

Même après la validation EVT, Apple peut encore apporter quelques retouches à la fiche technique de l’iPhone 17. Par exemple, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la marque décidera en mai si l’iPhone 17 “classique” sera doté de 8 Go ou 12 Go de RAM. De leur côté, les modèles iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max devraient tous embarquer 12 Go de RAM.

Premiers aperçus du design

Si la production de masse n’a pas encore démarré, les premières fuites donnent déjà un avant-goût du design de l’iPhone 17. Le leaker Sonny Dickson a récemment partagé des images de maquettes, révélant notamment que l’iPhone 17 Air serait nettement plus fin que les autres modèles. Comme toujours, il faudra attendre la keynote de septembre pour découvrir le design officiel.

En résumé, Apple vient de franchir une étape clé sur la route du lancement de l’iPhone 17. Avec la validation technique en poche et des ajustements encore possibles, tous les regards sont désormais tournés vers les prochaines étapes… et la grande révélation de la rentrée.