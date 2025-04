Des millions d’appareils vulnérables à cause d’une faille dans Apple AirPlay : ce qu’il faut savoir

Tu utilises AirPlay pour envoyer ta playlist sur l’enceinte du salon ou partager des photos sur la télé ? Tu n’es pas le seul. Mais attention, une grosse alerte vient de tomber : une faille de sécurité, baptisée « AirBorne », expose des millions d’appareils à des attaques, et tout le monde ne pourra pas être protégé rapidement. Oui, même ton enceinte connectée ou ta TV flambant neuve pourrait être concernée…

Une faille qui se propage comme un virus sur le Wi-Fi

Ce n’est pas une petite brèche : les chercheurs d’Oligo Security ont découvert pas moins de 23 vulnérabilités dans le protocole AirPlay et son fameux kit de développement, utilisé par plein de marques pour rendre leurs appareils compatibles. Imagine : un pirate qui se connecte au même réseau Wi-Fi que toi peut, sans que tu ne fasses rien, prendre le contrôle de ton appareil. Pas besoin de cliquer sur un lien ou d’ouvrir un fichier : c’est ce qu’on appelle une attaque « zero-click ».

Le pire ? Deux de ces failles sont dites « wormable » : si un appareil est infecté, il peut contaminer les autres sur le même réseau, comme un virus qui se propage tout seul. Autant dire que dans un hôtel, un open space ou même à la maison, ça peut vite devenir incontrôlable…

Des risques bien réels, pas juste une histoire de playlist piratée

Tu te dis peut-être : « Bon, au pire, quelqu’un balance une chanson gênante sur mon enceinte ». Malheureusement, ça va plus loin. Les chercheurs parlent d’espionnage, de ransomware, et même de prise de contrôle du micro ou du GPS dans le cas de CarPlay. Imagine un pirate qui suit ta voiture à distance ou écoute ce qui se dit chez toi, juste parce qu’il est sur le même Wi-Fi. Flippant, non ?

Et dans les lieux publics, c’est encore plus risqué : il suffit qu’une seule personne malveillante se connecte au réseau pour que plusieurs appareils soient touchés à la chaîne.

Apple réagit vite… mais pas tous les fabricants

Bonne nouvelle : Apple a déjà publié des mises à jour pour ses propres appareils. Si tu as un iPhone, un iPad ou une Apple TV, pense à faire la mise à jour dès que possible. Mais pour les enceintes, TV ou autres gadgets de marques tierces ? Là, c’est plus compliqué. Beaucoup d’entre eux n’ont pas de suivi logiciel sérieux. Résultat : des millions d’appareils risquent de rester vulnérables pendant des années, faute de correctif.

Comment limiter les risques ?

Mets à jour tes appareils Apple dès qu’une nouvelle version est dispo.

dès qu’une nouvelle version est dispo. Fais attention à qui tu donnes accès à ton Wi-Fi , surtout dans les lieux partagés.

, surtout dans les lieux partagés. Jette un œil de temps en temps si des mises à jour existent pour tes enceintes ou ta TV.

si des mises à jour existent pour tes enceintes ou ta TV. Évite d’utiliser AirPlay sur des réseaux publics ou non sécurisés.

En résumé : même si tu fais tout bien, certains appareils resteront vulnérables. La prudence reste donc de mise, surtout si tu utilises AirPlay dans des endroits où beaucoup de monde partage le même réseau. Parfois, la technologie va plus vite que la sécurité… et il vaut mieux le savoir avant de lancer la prochaine playlist !