One UI 7 transforme votre smartphone Samsung : découvrez les nouveautés cachées qui vont changer votre quotidien

Le déploiement de One UI 7, la nouvelle interface de Samsung basée sur Android 15, a commencé sur une large gamme d’appareils. Loin d’une simple retouche graphique, cette mise à jour introduit des fonctions concrètes pour améliorer votre expérience au quotidien. Voici ce qu’il faut savoir.

Un centre de contrôle repensé, enfin personnalisable

La première nouveauté visible : les volets de notifications et de paramètres rapides sont désormais séparés. Cette approche, déjà adoptée par Apple et Xiaomi, permet de mieux organiser les informations.

Mais si vous préférez l’ancien affichage unifié, Samsung vous laisse le choix. Il suffit d’ouvrir les paramètres rapides, d’appuyer sur l’icône en forme de crayon, puis de choisir l’option “En même temps”. En quelques clics, vous retrouvez l’accès centralisé à toutes vos alertes et réglages.

Des outils concrets pour préserver votre batterie

Samsung renforce les options de protection de la batterie. En plus de la limite de charge à 80 %, vous pouvez désormais choisir 85 %, 90 % ou 95 %. Cette souplesse prolonge la durée de vie de la batterie, surtout si vous rechargez souvent votre téléphone durant la journée.

Pour l’activer : Paramètres > Batterie > Protection de la batterie. Une interface claire vous permet de sélectionner le seuil qui vous convient.

Audio : un volume constant, quelle que soit l’appli

Finis les sauts de volume entre deux vidéos ou applis ! La normalisation du volume fait son apparition dans One UI 7. Ce réglage harmonise automatiquement les niveaux sonores.

Vous pouvez l’activer depuis les réglages rapides. Et si vous souhaitez aller plus loin, un égaliseur complet ainsi que le support Dolby Atmos sont disponibles pour ajuster chaque détail sonore.

Une interface sur mesure, vraiment

One UI 7 pousse la personnalisation plus loin. Vous pouvez désormais changer la taille des icônes et modifier leur libellé sur l’écran d’accueil. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent une interface claire et minimaliste, ou au contraire plus descriptive.

Pour cela, maintenez votre doigt sur une zone vide de l’écran d’accueil, entrez dans les paramètres, puis ajustez les options selon vos préférences.

Votre téléphone redémarre, tout seul… et c’est une bonne chose

Samsung intègre désormais une fonction de redémarrage automatique. En configurant une fréquence (par exemple une fois par semaine), vous permettez à votre appareil de libérer de la mémoire et de corriger certains bugs mineurs.

Le réglage est simple : Paramètres > Maintenance de l’appareil > Optimisation automatique. Vous choisissez le jour et l’heure, et le reste se fait sans intervention.

Une mise à jour pensée pour durer

Avec One UI 7, Samsung mise sur une interface plus intuitive, plus personnalisable et techniquement optimisée. Derrière les nouveautés visibles se cachent de nombreux ajustements utiles, pensés pour s’adapter à vos habitudes.

Si vous utilisez déjà cette version, prenez le temps d’explorer ces options. Et si ce n’est pas encore le cas, vérifiez les mises à jour disponibles : cette évolution mérite d’être activée.