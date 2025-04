One UI 7 : comment résoudre l’absence de l’icône de batterie sur les appareils Samsung

Depuis la dernière mise à jour One UI 7, plusieurs utilisateurs de smartphones Samsung ont constaté la disparition soudaine de l’icône de batterie dans la barre d’état. Un détail qui peut vite devenir gênant au quotidien.

Heureusement, ce changement ne résulte pas d’un bug majeur, mais d’un simple réglage issu d’un module interne à Samsung. Voici comment le corriger en quelques secondes.

Le module quickstar en cause

Le problème vient du module QuickStar, intégré à l’application Good Lock. Lors des versions précédentes (One UI 6.x), certains paramètres visuels ont été modifiés. En particulier, l’option liée à l’affichage de la batterie a pu être désactivée — et ce paramètre a été conservé lors du passage à One UI 7.

Pour rétablir l’icône :

Ouvrez l’application Good Lock sur votre appareil Samsung

sur votre appareil Samsung Sélectionnez le module QuickStar

Allez dans le menu « Visibilité des icônes des indicateurs »

Activez l’option « Icône de batterie »

Une fois cette manipulation faite, l’icône revient aussitôt dans la barre d’état.

Un lancement légèrement perturbé

Prévue initialement pour le 7 avril, la mise à jour One UI 7 a pris un peu de retard. En cause : quelques retours d’utilisateurs évoquant des anomalies visuelles ou des bugs mineurs.

Outre l’icône de batterie, certains ont noté la disparition du cercle lumineux autour de la caméra frontale lors des selfies. Rien de critique, mais assez pour faire réagir la communauté. Samsung a, de son côté, proposé rapidement des correctifs et a démontré sa réactivité.

L’enjeu de la personnalisation chez samsung

La force de l’interface Samsung repose en partie sur des outils comme Good Lock, qui permettent aux utilisateurs de modifier en profondeur l’apparence de leur smartphone. Mais cette liberté peut parfois créer des frictions lors des mises à jour majeures.

Ce type d’incident montre aussi à quel point les détails visuels comptent pour les utilisateurs. Une icône disparue suffit à semer le doute, même temporairement. Et dans un écosystème où l’expérience fluide et personnalisable est devenue un argument de vente clé, ces ajustements sont scrutés de près.

Vers une meilleure anticipation des mises à jour

Samsung améliore continuellement son interface à travers ses mises à jour. L’intégration de plus en plus fine des modules personnalisables montre une volonté de satisfaire un large public sans sacrifier la stabilité.

Le cas de l’icône de batterie en est un bon exemple : il ne s’agissait pas d’un bug logiciel, mais d’un paramètre hérité d’une version précédente. Un simple réglage a suffi à rétablir la situation.

Les prochaines mises à jour pourraient mieux anticiper ce genre de cas, en réinitialisant certains paramètres critiques par défaut, tout en laissant à l’utilisateur la possibilité de les modifier.