WhatsApp messages programmés : la fonction tant attendue arrive enfin

WhatsApp s’apprête enfin à lancer sa fonction de messages programmés, aperçue dans la dernière version bêta iOS. Une nouveauté attendue depuis longtemps qui permettra d’automatiser l’envoi de vos messages à une date et heure précise.

Vous est-il déjà arrivé de vouloir souhaiter un anniversaire à quelqu’un mais de craindre d’oublier ? Ou de devoir envoyer un message professionnel en dehors des heures de bureau sans réveiller vos collègues ? La messagerie de Meta pourrait bien résoudre ces petits tracas du quotidien. Comme l’indique WABetaInfo, la version bêta 26.7.10.72 pour iOS dévoile une fonctionnalité « Messages programmés » qui rattrape enfin le retard sur Telegram, Google Messages ou iMessage.

Une interface pensée pour la simplicité

La nouvelle option s’intègre naturellement dans l’interface de WhatsApp, accessible depuis les informations d’un groupe ou d’une conversation individuelle. Elle se place juste en dessous des messages favoris, de quoi rester facilement accessible sans encombrer l’interface principale.

Le principe reste classique : vous rédigez votre message, choisissez la date et l’heure d’envoi, puis l’application se charge du reste. Une fois programmé, le message apparaît dans une section dédiée où vous pourrez encore le modifier ou le supprimer avant l’heure fatidique (astucieusement placée pour éviter les erreurs de dernière minute).

L’utilisation s’annonce particulièrement pratique pour les rappels d’anniversaires, les vœux de nouvel an ou ces fameux messages professionnels qu’il faut absolument envoyer mais pas forcément à 23h un dimanche. Petit à petit, WhatsApp comble ses lacunes fonctionnelles face à une concurrence qui proposait déjà cette option depuis plusieurs années.

Groupes inclus, chaînes en attente

La programmation fonctionnera aussi bien dans les conversations individuelles que dans les groupes, ce qui devrait satisfaire la plupart des usages quotidiens. En revanche, les chaînes WhatsApp ne sont pas encore concernées par cette nouveauté, même si cela pourrait évoluer dans une future mise à jour.

D’ailleurs, cette limitation rappelle que WhatsApp Business propose déjà une fonction similaire via ses listes de diffusion, mais moyennant finance. La version grand public récupère donc enfin ce qui était réservé aux comptes professionnels, sans les contraintes tarifaires.

Pour l’instant, seuls les bêta-testeurs iOS peuvent entrevoir cette fonctionnalité, encore en développement interne. Les utilisateurs Android et la version stable devront patienter quelques semaines ou mois supplémentaires avant d’en profiter. Reste à voir si cette programmation sera aussi fiable que les notifications Android sur certains smartphones (et c’est là que le bât blesse parfois).

