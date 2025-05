Apple simplifie la transition Android vers iPhone avec trois nouveautés clés

Changer de smartphone est souvent synonyme de casse-tête, surtout lorsqu’il s’agit de passer d’Android à iOS. Apple l’a bien compris et améliore son application « Migrer vers iOS » pour rendre cette transition plus fluide.

1. Transferts filaires plus rapides

La principale amélioration concerne la vitesse de transfert des données via une connexion filaire. En utilisant un câble USB-C vers USB-C ou USB-C vers Lightning, le processus est désormais plus rapide et stable, idéal pour les utilisateurs ayant une grande quantité de données à migrer.

2. Prise en charge de l’historique des appels et des étiquettes Dual SIM

Jusqu’à présent, certains éléments comme l’historique des appels n’étaient pas transférables. Désormais, l’application permet de migrer ces données, y compris les étiquettes associées aux configurations Dual SIM, assurant une continuité pour ceux qui utilisent plusieurs lignes.

3. Transfert des mémos vocaux

Les enregistrements vocaux réalisés sur l’appareil Android peuvent maintenant être transférés vers l’iPhone. Selon leur format, ils seront accessibles via l’application Mémos vocaux ou Fichiers sur iOS, évitant ainsi des manipulations manuelles fastidieuses.

Ces améliorations viennent compléter les fonctionnalités existantes de l’application, qui permet déjà de transférer contacts, messages, photos, vidéos, comptes mail, calendriers et données WhatsApp. Le processus reste simple : installer l’application sur l’appareil Android, lancer la configuration de l’iPhone, choisir « Migrer des données depuis Android », entrer le code affiché et sélectionner les données à transférer.

Avec ces nouveautés, Apple facilite davantage le passage à l’iPhone, rendant l’expérience utilisateur plus agréable et moins stressante.