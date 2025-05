À un mois de la WWDC, l’IA d’Apple peine à convaincre

À un mois de la WWDC, l’événement phare d’Apple, une question flotte dans l’air : mais où en est leur fameuse intelligence artificielle ? Annoncée en fanfare l’année dernière, l’“Apple Intelligence” semble toujours coincée quelque part entre une démo marketing et une bêta interne.

Des promesses, mais pas de produit

On nous avait promis un Siri plus malin, capable de résumer nos mails, de suggérer des réponses intelligentes, de comprendre le contexte. Résultat ? Rien de concret. Ou presque. Quelques fonctions de retouche photo, des emojis générés automatiquement, et une boîte mail qui fait vaguement semblant d’aider. Pour le reste, c’est silence radio.

Selon des fuites récentes, la version complète de ces outils ne verrait peut-être pas le jour avant iOS 19, voire carrément début 2026. En cause : des problèmes techniques, évidemment, mais aussi des contraintes internes. Chez Apple, on ne plaisante pas avec la confidentialité. Résultat : tout doit tourner en local sur l’iPhone, ce qui ralentit sérieusement les choses.

Des changements de têtes en coulisses

Preuve que ça rame : Apple a remplacé son chef de l’IA, John Giannandrea, par Mike Rockwell, l’homme derrière le Vision Pro. Une manière de changer de cap ? Peut-être. Ou juste une tentative de sauver les meubles. En attendant, certaines mentions d’Apple Intelligence ont été discrètement retirées du site et des pubs. Trop ambitieux, trop tôt ?

Et les concurrents en profitent

Chez Google, Microsoft, et même Meta, on dégaine des assistants IA dopés au LLM toutes les semaines. Apple, lui, semble courir avec une jambe en moins. Et pourtant, l’attente est là. Les utilisateurs veulent y croire, à cette fameuse Apple touch version IA. Mais plus les mois passent, plus le doute s’installe.

WWDC 2025 : le moment ou jamais ?

Tout va se jouer du 9 au 13 juin. Si Apple ne montre rien de solide à la WWDC, la firme pourrait définitivement rater le train de l’intelligence artificielle. Et cette fois, ce ne sont pas des caméras 3D ou des casques à 4 000 € qui vont détourner l’attention.

Le temps presse. Et l’excuse du “on veut faire les choses bien” commence sérieusement à sentir le réchauffé.