Xiaomi 17 Max : l’autonomie record qui dépasse deux iPhone réunis

Xiaomi frappe un grand coup avec son 17 Max et sa batterie de 8 000 mAh, une capacité qui dépasse largement celle de deux iPhone 17 Pro Max combinés. Cette nouvelle déclinaison de la gamme 17 promet 2,1 jours d’autonomie en usage intensif, de quoi faire réfléchir même les plus fidèles à l’écosystème Apple.

Le constructeur chinois n’en finit plus de décliner sa gamme Xiaomi 17. Après les modèles classiques, Pro et Ultra lancés depuis septembre dernier, voici donc le 17 Max qui vient compléter une famille déjà bien fournie. Contrairement aux versions Pro qui arborent un écran secondaire à l’arrière, ce nouveau modèle fait dans la simplicité… tout en cachant une véritable prouesse technique sous son capot de 8,2 mm d’épaisseur.

Une batterie qui défie les lois de la physique

La véritable star de ce Xiaomi 17 Max, c’est indéniablement sa batterie de 8 000 mAh. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, Apple explique sa technologie de charge optimisée sur des batteries de… 4 441 mAh pour l’iPhone 17 Pro Max. Autant dire que Xiaomi joue dans une autre cour (et assume parfaitement la comparaison dans ses tests en laboratoire).

Cette prouesse technique s’appuie sur une technologie silicium-carbone avec un taux de silicium grimpant à 16 % et une densité énergétique de 894 Wh/L. Concrètement, Xiaomi annonce 2,1 jours d’autonomie en usage intensif. Pour requinquer le tout, l’appareil embarque une charge filaire de 100 W permettant de récupérer 50 % de batterie en 15 minutes, ainsi qu’une charge sans-fil de 50 W. De quoi vous faire oublier définitivement l’angoisse de la batterie vide.

Un écran XXL qui assume ses dimensions

Côté gabarit, on ne rigole pas : 225 grammes sur la balance pour une dalle OLED LTPO de 6,9 pouces fournie par TCL. Ce que Xiaomi appelle la technologie « SuperPixel » permet d’afficher une définition 2K (2608 x 1200 pixels) tout en consommant moins d’énergie qu’un écran 1,5K classique. Le taux de rafraîchissement oscille dynamiquement entre 1 Hz et 120 Hz, tandis que le pic de luminosité grimpe théoriquement à 3 500 nits.

Pour protéger cette immense surface d’affichage, Xiaomi a sorti de son chapeau une vitre Dragon Crystal Glass 3.0, annoncée comme 20 fois plus résistante aux chutes que la version précédente. Un bel argument marketing, même si l’on connaît la chanson avec ce type d’annonces. D’ailleurs, côté biométrie, c’est un module ultrasonique 3D qui se loge sous la dalle, une technologie que l’on retrouve désormais sur la plupart des flagships Android.

Quand Qualcomm s’allie au refroidissement 3D

Sous le capot, on retrouve logiquement le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nm par TSMC. Il est associé à un maximum de 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.1. Xiaomi promet une efficacité GPU en hausse de 26 % par rapport à la génération précédente.

Le plus impressionnant reste le système de refroidissement : une pompe à froid circulaire 3D de 5 500 mm² qui permet de faire tourner des jeux gourmands comme Genshin Impact au maximum de leurs capacités graphiques pendant 5,7 heures d’affilée sans fléchir. Franchement, c’est le genre de performance qui fait qu’on comprend pourquoi Xiaomi dépasse Galaxy sur certains segments techniques.

Côté photo, l’alliance avec Leica se poursuit avec un capteur principal de 50 MP, mais c’est surtout le téléobjectif de 200 MP qui impressionne par sa polyvalence. Les tests préliminaires montrent un zoom efficace jusqu’à 10x en conditions diurnes, même si les clichés nocturnes restent perfectibles face à la concurrence premium.

Reste à voir si ce Xiaomi 17 Max trouvera son public malgré ses 225 grammes et son format XXL. Pour celles et ceux qui privilégient l’autonomie à la compacité, difficile de faire plus convaincant actuellement sur le marché Android. Attention cela dit aux habituels bloatwares de la marque qui peuvent ternir l’expérience utilisateur dès le premier allumage.

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