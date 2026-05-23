Motorola Razr Fold : le smartphone pliant avec écran externe géant

Motorola frappe fort avec le Razr Fold, son premier smartphone pliant au format livre équipé d’un écran externe de 6,6 pouces. À 1 900 dollars aux États-Unis, ce nouveau venu entend bousculer la domination de Samsung sur le segment des pliables premium.

Après six années consacrées aux pliables à clapet, Motorola change enfin de braquet. Le constructeur américain débarque sur le marché des smartphones au format livre avec le Razr Fold, un appareil qui mise tout sur un écran externe surdimensionné et des performances photo certifiées DxOMark Gold. Une stratégie qui intervient à point nommé, alors que Samsung prépare déjà la riposte avec son Galaxy Z Fold 7 attendu cet été.

Un écran externe qui change la donne

Le Razr Fold se distingue immédiatement par son écran externe de 6,6 pouces en technologie Extreme AMOLED. Une diagonale qui dépasse largement les 4 pouces du Galaxy Z Fold 6 et qui permet d’utiliser le téléphone fermé comme un smartphone classique. La luminosité atteint 6 200 nits en pic, soit près du double des 3 400 nits du concurrent coréen.

L’écran principal déploie quant à lui 8,1 pouces en définition 2K, compatible Dolby Vision et HDR10+. Motorola promet une couverture colorimétrique DCI-P3 à 100 %, des spécifications qui placent le Razr Fold dans le haut du panier technique. La charnière en acier aviation renforcée au titane devrait par ailleurs corriger les problèmes de durabilité qui ont longtemps plombé la réputation des premiers pliables.

Triple capteur 50 MP et autonomie record

Côté photo, Motorola mise sur un triple capteur 50 MP équipé de capteurs Sony LYTIA, une configuration qui a décroché le label DxOMark Gold. Le système permet l’enregistrement vidéo 8K en Dolby Vision et 4K à 60 fps sur tous les objectifs – une première sur un pliant au format livre. Samsung devra répondre présent avec son Z Fold 7 pour éviter de se faire distancer sur ce terrain.

L’autonomie constitue l’autre atout majeur du Razr Fold. Sa batterie de 6 000 mAh (la plus grosse du segment) promet plus de 43 heures d’utilisation selon Motorola. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 6 plafonne à 4 400 mAh. La recharge rapide 80W TurboPower s’accompagne d’une charge sans fil 50W et d’une charge inversée 5W.

Le Snapdragon 8 Gen 5 gravé en 3 nm assure les performances, épaulé par jusqu’à 16 GB de RAM LPDDR5X et 512 GB de stockage UFS 4.1. Des spécifications qui placent le Razr Fold au niveau des flagships Android de 2026, même si les premiers tests de performances restent à venir pour valider ces annonces.

Un positionnement tarifaire agressif face à Samsung

Vendu 1 900 dollars aux États-Unis et 2 700 dollars canadiens, le Razr Fold se positionne 200 dollars sous le Galaxy Z Fold 6 au lancement. En Inde, le tarif de 139 999 roupies (environ 1 600 euros) confirme cette stratégie prix agressive. Motorola offre par ailleurs les écouteurs Moto Buds 2 Plus et quatre Moto Tags avec chaque achat direct.

La disponibilité s’étale sur plusieurs mois : États-Unis et Canada dès maintenant, Inde depuis le 20 mai, mais aucune date annoncée pour l’Europe ou l’Afrique du Nord. Les utilisateurs algériens devront donc patienter pour découvrir ce nouveau concurrent du Z Fold, une attente qui risque de jouer en faveur de Samsung si ce dernier communique rapidement sur son prochain modèle.

Reste à voir si Motorola parviendra à tenir ses promesses d’autonomie et de photo face aux futurs tests indépendants – l’expérience utilisateur sera déterminante pour convaincre au-delà des spécifications sur papier. Le Razr Fold marque en tout cas le retour de Motorola sur le segment premium, six ans après ses premiers essais peu concluants.

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