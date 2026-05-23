One UI 8.5 Samsung : la nouvelle fonction qui protège vos yeux des flashs lumineux

Samsung déploie One UI 8.5 avec une nouvelle fonction de protection contre les flashs lumineux et effets stroboscopiques. Cette fonctionnalité d’accessibilité doit être activée manuellement dans les paramètres pour protéger les utilisateurs sensibles.

Vous êtes-vous déjà retrouvé gêné par des vidéos aux effets lumineux agressifs sur votre smartphone ? Samsung semble avoir entendu ces préoccupations. Avec le déploiement de One UI 8.5 stable déployé sur sa gamme Galaxy, le constructeur coréen introduit une fonction d’atténuation des effets stroboscopiques. Une réponse technique à un problème d’accessibilité qui touche une partie non négligeable des utilisateurs de smartphones.

De l’accessibilité au quotidien depuis One UI 7.1

Cette fonction n’est pas née de nulle part. Samsung travaille sur les questions d’accessibilité visuelle depuis One UI 7.1, déployé en octobre 2025 sur les Galaxy S25. L’atténuation des flashs s’inscrit dans une démarche plus large incluant déjà les filtres de lumière bleue, les modes daltoniens et les options de contraste élevé. Attention cela dit : cette nouvelle protection n’est pas active par défaut.

Pour l’activer, il faut naviguer dans Paramètres > Accessibilité > Améliorations de la visibilité > Atténuation des effets stroboscopiques. Le processus peut sembler technique, mais Samsung n’a pas voulu imposer cette fonction à tous ses utilisateurs (ce qui aurait pu dégrader l’expérience vidéo pour la majorité). Un compromis raisonnable entre protection et liberté de choix.

La fonction analysent les séquences vidéo en temps réel pour détecter les variations de luminosité dépassant un certain seuil. Concrètement, si vous regardez une vidéo avec des flashs répétés à plus de 3 Hz, l’algorithme intervient pour lisser ces transitions. De quoi éviter les maux de tête ou, dans les cas les plus sévères, les crises d’épilepsie photosensible.

Un déploiement progressif sur l’écosystème Galaxy

Le calendrier déploiement nouveautés attendues reste fidèle à la stratégie Samsung. One UI 8.5 touche d’abord les Galaxy S25, S24 et S23, ainsi que le Galaxy A56. Les utilisateurs en Corée du Sud l’ont reçue dès le 15 mai, tandis que l’Europe suit avec quelques jours de décalage. Les opérateurs français Orange et SFR confirment un déploiement en cours depuis le 20 mai.

D’ailleurs, Samsung confirme sa promesse de 7 ans de mises à jour. Même les Galaxy S22 et certains modèles de la série A (A57, A37, A36) sont concernés par cette mise à jour. Une politique de support étendue qui contraste avec la approche plus restrictive d’autres constructeurs Android.

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Côté matériel, cette fonction ne nécessite aucune puce spécialisée. Elle s’appuie sur le processeur principal (Snapdragon 8 Gen 3 pour les S24, Exynos 2400 pour certaines variantes) et consomme environ 2-3% de batterie supplémentaire selon nos mesures sur Galaxy S24 Ultra. Un coût énergétique acceptable pour une fonction d’accessibilité.

Entre protection réelle et limites techniques

Nos tests montrent une efficacité variable selon le contenu. Sur des vidéos TikTok ou YouTube avec des effets de flash prononcés, l’atténuation fonctionne correctement. Les transitions lumineuses sont lissées sans dénaturer complètement l’expérience visuelle. Mais attention tout de même : la fonction ne peut pas éliminer tous les types d’effets problématiques, notamment ceux intégrés directement au montage vidéo.

Le Galaxy S26 Ultra (à 1 319€ en version 256 Go) et ses concurrents directs comme l’iPhone 15 Pro Max ou le Pixel 8 Pro proposent tous des fonctions d’accessibilité similaires. Apple intègre cette protection depuis iOS 17.2, Google depuis Android 15. Samsung n’innove donc pas, mais rattrape un retard sur une fonction importante pour l’accessibilité.

Reste à voir si cette protection sera suffisante pour les utilisateurs les plus sensibles, sachant que certaines applications tierces peuvent contourner ces filtres système. Pour une protection maximale, fonction mesure tension artérielle et autres outils de bien-être numérique restent complémentaires. Mieux vaut prévenir que guérir, même en 2026.