Samsung Galaxy S27 Pro : les fuites révèlent des améliorations révolutionnaires de la caméra

Samsung Galaxy S27 Pro : les fuites révèlent des améliorations révolutionnaires de la caméra

Les premières fuites du Galaxy S27 Pro révèlent une stratégie caméra inédite chez Samsung, avec des capteurs partagés avec l’Ultra mais un téléobjectif différencié. Une approche qui interroge sur le positionnement de ce quatrième membre de la gamme S27, annoncé pour début 2027.

Depuis avril, les rumeurs s’accumulent autour d’un mystérieux Galaxy S27 Pro. Après les spéculations sur la taille d’écran, c’est au tour de la configuration photo de fuiter, et les informations remettent en question l’approche habituelle de Samsung. Car contrairement à ce qu’on pouvait imaginer (un S27 Ultra sans S Pen), le Pro adopterait une stratégie caméra propre.

L’Ultra simplifié, le Pro différencié

Premier changement notable : le Galaxy S27 Ultra ne disposerait que de trois capteurs arrière, abandonnant ainsi la configuration quadruple qui caractérisait ses prédécesseurs depuis le S20 Ultra. Une seule caméra téléobjectif donc, là où les générations précédentes en proposaient deux (3x et 10x sur le S26 Ultra).

Le S27 Pro, lui, hériterait des nouveaux capteurs principal et ultra grand-angle de l’Ultra, mais se distinguerait par son téléobjectif. Les sources chinoises restent floues sur la nature exacte de cette différenciation, mais le format plus compact du Pro (par rapport à l’Ultra) laisse présager un capteur téléphoto de taille réduite. Une hypothèse cohérente avec les contraintes d’intégration.

Contexte concurrentiel et enjeux techniques

Cette stratégie intervient dans un marché où la concurrence pousse les curseurs. Xiaomi vient de dévoiler son 17 Max avec un capteur principal de 200 MP Samsung HP9 et une plage dynamique de 13,5 EV, tandis que la série 17T promet des téléobjectifs périscopiques 50 MP avec zoom optique 5x sur les deux modèles.

Chez Samsung, cette différenciation Pro/Ultra pourrait répondre à plusieurs logiques :

Contraintes de coût : un téléobjectif simplifié pour positionner le Pro entre le S27+ et l’Ultra

Optimisation spatiale : adapter la focale aux dimensions réduites du châssis Pro

Segmentation marketing : créer une hiérarchie claire dans les performances photo

Reste à voir si cette approche séduira face aux Xiaomi 17T Pro et son Dimensity 9500, ou aux iPhone 18 Pro attendus avec leurs nouveaux capteurs tétraprisme. D’autant que les utilisateurs attendent des améliorations logicielles significatives pour accompagner ces évolutions matérielles.

Le pricing déterminera l’intérêt de ce S27 Pro : trop proche de l’Ultra, il perdra sa raison d’être.

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