Android XR : les lunettes Xreal Project Aura débarquent

Google dévoile Android XR avec les premières lunettes connectées de Xreal, baptisées Project Aura. Ces lunettes AR maximalistes promettent une expérience immersive complète, loin du minimalisme des modèles audio de Warby Parker et Gentle Monster.

Xreal n’a jamais fait dans la demi-mesure. Depuis le lancement de ses Air en début 2024, la marque chinoise s’est positionnée sur le créneau des lunettes AR dédiées au divertissement, quand d’autres misaient sur l’intégration discrète au quotidien. Avec Project Aura, présentées lors du Google I/O 2026, l’entreprise confirme cette approche maximaliste et livre sa vision d’Android XR : des lunettes qui en font beaucoup, peut-être trop.

Triple caméra et champ de vision à 70 degrés

Project Aura reprend l’ADN des One Pro sorties l’année dernière, mais pousse le concept bien plus loin. Trois caméras équipent désormais le dispositif : deux latérales pour le suivi des mains, une centrale pour la photo et vidéo. Le champ de vision atteint 70 degrés, soit 20 de plus que les précédentes Xreal et 10 de plus que l’Apple Vision Pro (qui plafonne à 60 degrés selon les tests DxOMark de fin 2025).

La luminosité et la netteté impressionnent, même en extérieur sous un soleil californien. Les gestes de pincement pour naviguer dans l’interface répondent avec une latence mesurée à moins de 50ms lors des démonstrations, soit dans la moyenne des casques Meta Quest 3S. Attention cela dit : comme sur Vision Pro, Project Aura nécessite un boîtier externe de la taille d’un smartphone, relié par câble. Exit donc l’autonomie des modèles précédents.

Gemini intégré contre écosystème limité

L’intégration de Gemini Intelligence constitue l’atout principal d’Android XR. L’application « Gemini Molecule » permet d’identifier un objet d’un simple regard et pincement, puis d’afficher sa structure moléculaire. Impressionnant sur le papier, plus gadget dans l’usage réel. L’app de dessin AR reste basique comparée aux outils créatifs d’Apple Vision Pro ou des lunettes Snapchat Spectacles 5.

Google mise sur la compatibilité Android et iOS pour ses lunettes audio Gentle Monster et Warby Parker, prévues cet automne. Ces modèles sans écran se contenteront de fonctionnalités vocales : navigation GPS, traduction temps réel, gestion d’appels. Un positionnement moins ambitieux mais probablement plus viable pour un usage quotidien.

Prix et disponibilité dans le flou

Xreal reste muet sur le prix de Project Aura. Les One Pro se vendaient 449 euros l’année dernière, mais l’ajout des caméras et du processeur Android XR pourrait facilement doubler la facture. À titre de comparaison, les Ray-Ban Meta Stories 2 coûtent 379 euros pour des fonctionnalités bien plus limitées, tandis que les Spectacles 5 de Snap dépassent les 1500 euros en version développeur.

La disponibilité reste également floue. Google évoque un lancement « dans les mois à venir » sans plus de précisions, quand les concurrents audio sortiront dès l’automne. Un décalage qui pourrait coûter cher sur un marché naissant où chaque trimestre compte.

Project Aura illustre parfaitement la philosophie Xreal : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Reste à voir si le grand public suivra cette vision maximaliste de la réalité augmentée.

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