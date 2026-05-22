Gemini obtient les outils d’édition vidéo et photo de CapCut : une révolution pour créateurs mobiles

Gemini obtient les outils d’édition vidéo et photo de CapCut : une révolution pour créateurs mobiles

Google Gemini s’apprête à chambouler la création de contenu mobile en intégrant directement les outils d’édition de CapCut et Adobe dans son interface conversationnelle. Une révolution qui pourrait transformer votre smartphone en véritable studio de création professionnel.

Vous passez des heures à jongler entre applications pour retoucher vos photos, monter vos vidéos et créer du contenu pour les réseaux sociaux ? Cette époque touche peut-être à sa fin. Google vient d’annoncer deux partenariats majeurs qui pourraient révolutionner la façon dont nous créons du contenu depuis nos appareils Android.

CapCut débarque dans Gemini (mais on ne sait pas encore comment)

Premier coup de théâtre : CapCut, l’application d’édition vidéo qui s’arrache chez les créateurs TikTok, va intégrer ses outils directement dans Gemini. L’annonce reste volontairement floue – CapCut se contente d’un laconique « bientôt » sans préciser quels outils seront disponibles ni si un abonnement sera nécessaire.

Cette collaboration n’est pas une première entre les deux géants. Fin 2025, Google Photos avait déjà testé l’intégration avec un bouton « Éditer avec CapCut » dans ses récapitulatifs annuels, permettant d’exporter directement ses souvenirs vers l’app avec des templates exclusifs. Mais cette fois, l’ambition semble plus large : éditer photos et vidéos sans quitter l’interface de Gemini.

Le timing n’est pas anodin. CapCut fait face à une concurrence féroce depuis qu’Instagram a lancé son app « Edits » début d’année, promettant elle aussi des fonctionnalités d’IA générative pour la création de contenu. D’ailleurs, avec 90% des téléphones encore incompatibles avec certaines fonctions avancées de Gemini, cette intégration pourrait démocratiser l’accès à des outils pro.

Adobe mise tout sur l’assistant créatif conversationnel

Mais CapCut n’est pas seul sur ce créneau. Adobe a officialisé lors du Google I/O son « connecteur créatif » qui débarquera dans Gemini « dans les prochaines semaines ». Le principe ? Vous décrivez ce que vous voulez créer, et l’IA orchestre automatiquement Photoshop, Illustrator, Premiere et autres outils de la Creative Cloud pour vous livrer le résultat final.

L’exemple donné par Adobe fait rêver : un commerçant esquisse une idée de campagne dans Gemini, et ressort avec des visuels produits finis, des déclinaisons pour chaque réseau social, et même des variations vidéo. Tout ça sans jamais changer d’application. Un photographe témoigne avoir transformé de simples portraits en images cinématographiques « sans sauter entre les apps, en gardant le contrôle mais en accélérant drastiquement le processus ».

Cette approche « conversationnelle » de la création pourrait bien redéfinir nos habitudes. Plutôt que d’apprendre des dizaines de fonctions dans chaque logiciel, il suffirait de savoir expliquer ce qu’on veut. L’assistant se chargerait du reste, en demandant validation à chaque étape importante.

La bataille des écosystèmes créatifs mobiles s’intensifie

Ces annonces révèlent une tendance de fond : la course à l’intégration verticale dans la création de contenu mobile. Apple avec Final Cut Pro sur iPad, Instagram avec Edits, et maintenant Google qui transforme Gemini en hub créatif universel.

Reste une inconnue de taille : ces intégrations nécessiteront-elles des abonnements séparés pour CapCut Premium ou Creative Cloud ? Google garde le silence, mais la logique économique pousse vers des formules groupées. On imagine mal Adobe offrir gratuitement l’accès à Photoshop via Gemini quand l’abonnement Creative Cloud coûte plusieurs dizaines d’euros par mois.

Pour les créateurs mobile, l’enjeu est considérable. Si ces outils tiennent leurs promesses, créer du contenu professionnel depuis son smartphone deviendra aussi simple que tenir une conversation. De quoi bouleverser un marché dominé jusqu’ici par les applications natives et leurs interfaces parfois complexes. Attention tout de même : entre les annonces marketing et la réalité d’usage, l’intégration de Gemini dans d’autres services Google a parfois réservé quelques surprises.

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