iPhone en Chine : quels facteurs expliquent la baisse des ventes ?

Apple recule en Chine. Au premier trimestre 2025, la marque à la pomme a expédié un million d’iPhones de moins qu’à la même période en 2024, selon le cabinet IDC. Cette chute marque un tournant pour le géant américain, désormais cinquième sur un marché où il faisait encore la course en tête en 2023.

Comment expliquer ce décrochage dans un pays stratégique ? La réponse se trouve dans un cocktail de concurrence locale féroce, de décisions politiques et d’un positionnement produit en décalage avec les attentes actuelles.

Les marques chinoises gagnent du terrain

Xiaomi, Huawei, Oppo et Vivo ont pris l’ascendant sur Apple en s’imposant avec des smartphones plus accessibles et technologiquement pointus. Leur offre, adaptée aux attentes du marché local, bénéficie en prime d’un soutien gouvernemental à travers un programme de subventions visant les modèles d’entrée et de milieu de gamme.

En parallèle, la montée des tensions sino-américaines joue en défaveur d’Apple. Le symbole de la tech américaine pâtit d’une image de plus en plus clivante auprès d’une partie des consommateurs chinois.

Un retard sur l’intelligence artificielle embarquée

La course à l’IA est lancée, et Apple semble la courir avec un tour de retard. Tandis que les concurrents chinois intègrent massivement des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle — traitement photo, assistants vocaux, gestion de l’énergie — l’iPhone peine à convaincre sur ce terrain.

Or, ces innovations ne sont plus des gadgets. Elles représentent un critère d’achat déterminant, notamment chez les jeunes urbains. Sans alignement rapide sur ces nouvelles attentes, Apple risque de perdre encore du terrain.

Quelles options pour un retour en force ?

Pour reprendre la main, Apple devra probablement revoir sa stratégie. Cela pourrait passer par une offre plus segmentée, avec des modèles plus accessibles et davantage de fonctionnalités localisées. Autre levier : une communication repensée, axée sur les usages concrets et les attentes culturelles des utilisateurs chinois.

La Chine reste un marché clé, aussi complexe que stratégique. Apple peut y rebondir — mais cela demandera une remise en question profonde, au-delà des ajustements cosmétiques. Le défi est lancé.