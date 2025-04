Samsung reporte le lancement de ses smartphones pliables abordables

Initialement attendus pour mi-2025, les modèles Galaxy Z Flip 7 FE et un prototype à trois écrans ne sortiront qu’en fin d’année. Samsung revoit ses priorités et mise tout sur ses modèles premium. Une stratégie qui soulève questions et frustrations.

La gamme FE mise en pause

Samsung devait profiter de son événement Unpacked en juillet pour lever le voile sur deux nouveautés : un Galaxy Z Flip 7 FE plus accessible et un concept de smartphone à trois écrans. Mais ces lancements sont reportés. En cause ? Une réorientation stratégique vers les modèles haut de gamme, notamment les Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7.

Le groupe sud-coréen préfère concentrer sa production sur ces appareils vedettes, jugés plus rentables. Samsung Display prévoit de produire 240 000 unités du Flip 7 dès le deuxième trimestre, contre 170 000 seulement pour la version FE. L’objectif : éviter la dispersion industrielle avant d’avoir conquis le segment premium.

Une puce Exynos en difficulté

Au-delà des arbitrages économiques, le retard s’explique aussi par des problèmes techniques. Le Galaxy Z Flip 7 FE devait embarquer une puce Exynos 2500, conçue par Samsung. Or, cette dernière accumule les retards de développement.

Face à cette impasse, la marque pourrait opter pour une version plus ancienne : l’Exynos 2400e. Un choix pragmatique, mais risqué. En effet, un chipset trop performant sur un modèle d’entrée de gamme brouillerait les repères de la gamme FE, censée rester accessible.

Une démocratisation des pliables en suspens

Avec la version FE, Samsung espérait ouvrir le marché des pliables à un public plus large. Un smartphone autour de 800 € aurait pu séduire les curieux et les primo-acheteurs. Pourtant, la marque semble anticiper une demande modeste et préfère temporiser.

Les Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7 devraient, quant à eux, être bien présents lors de l’Unpacked en juillet, avec un design peaufiné et des performances améliorées. Reste à savoir si cette montée en gamme séduira au-delà des technophiles.

Un calendrier repoussé mais prometteur ?

Les consommateurs attirés par un smartphone pliable à prix contenu devront patienter. Mais ce contretemps pourrait aussi jouer en leur faveur. D’ici fin 2025, Samsung aura peut-être peaufiné son offre FE, tant sur le plan technique que marketing.

Un lancement plus tardif, mais mieux maîtrisé, pourrait offrir une alternative solide aux flagships coûteux. En attendant, la stratégie de Samsung rappelle que la conquête du marché pliable reste un marathon, pas un sprint.