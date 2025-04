Samsung Galaxy S25 : la mise à jour d’avril 2025 améliore sécurité et expérience utilisateur

Les propriétaires des Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra peuvent désormais télécharger la mise à jour logicielle d’avril 2025. Actuellement déployée en Corée du Sud et en Australie, elle devrait arriver en France dans les prochains jours. Que contient-elle ? Une protection accrue et des ajustements malins pour un usage plus fluide.

42 failles Android corrigées, 14 pour One UI

Cette mise à jour corrige 42 vulnérabilités détectées dans Android, dont 6 jugées critiques. À cela s’ajoutent 14 failles spécifiques à l’environnement One UI, l’interface maison de Samsung. Ces correctifs visent à protéger les données personnelles face aux tentatives d’exploitation les plus récentes.

Pour vérifier si la mise à jour est disponible, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour logicielle.

Une interface plus intuitive pour les contenus multimédias

Parmi les nouveautés visibles, une icône multimédia apparaît désormais en haut à gauche de l’écran. Elle offre un accès direct aux contrôles audio et vidéo, sans passer par le panneau de notifications.

Autre changement : l’animation de charge a été revue pour plus de fluidité. Des ajustements de stabilité viennent aussi renforcer l’ensemble, dans le cadre du déploiement de One UI 7.

Un écosystème plus cohérent sur tous les Galaxy

Avec cette version, Samsung continue d’unifier l’expérience utilisateur sur sa gamme Galaxy. L’objectif est clair : proposer une interface homogène, quel que soit le modèle ou la région. Un atout pour la marque dans un marché où les mises à jour fragmentées sont encore fréquentes.

Les utilisateurs européens peuvent donc s’attendre à recevoir la mise à jour dans les prochains jours. À surveiller directement depuis les paramètres de leur téléphone.