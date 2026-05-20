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Android 17 QPR1 Beta 3 : Google améliore l’enregistrement d’écran avec cette nouvelle fonction

20 mai 2026
byChemseddine Ananna

Google déploie Android 17 QPR1 Beta 3 avec une amélioration notable de l’enregistrement d’écran. La fonction mémorise désormais automatiquement la dernière application utilisée comme paramètre par défaut.

L’enregistrement d’écran sur Android existe depuis des années, mais Google n’avait jamais vraiment peaufiné son ergonomie. Depuis Android 11, les utilisateurs devaient systématiquement configurer leurs préférences à chaque session, une friction mineure mais agaçante au quotidien. Cette Beta 3 d’Android 17 QPR1 corrige enfin ce détail qui comptait.

Un paramètre qui retient vos habitudes

La nouveauté principale concerne le comportement par défaut du menu d’enregistrement d’écran. Auparavant, l’interface proposait systématiquement « écran entier » comme option de base, obligeant les utilisateurs à basculer manuellement vers « application unique » s’ils souhaitaient cibler une app précise. Avec cette Beta 3, Google inverse la logique : le système mémorise la dernière application sélectionnée et la propose directement au prochain lancement.

Concrètement, si vous avez enregistré Instagram lors de votre dernière session, l’app sera pré-sélectionnée au prochain démarrage de l’outil. Cette approche privilégie la confidentialité (fini les captures accidentelles de notifications privées) tout en accélérant le workflow pour 90 % des cas d’usage. Google a également renforcé la sécurité sur d’autres aspects d’Android 17.

Le menu conserve par ailleurs ses toggles pour l’audio du périphérique, le micro et l’affichage des touches tactiles. Rien de révolutionnaire, mais une ergonomie plus cohérente avec les habitudes réelles des utilisateurs.

Des animations plus fluides et des corrections ciblées

Cette Beta 3 intègre également une animation « rebondissante » dans les Paramètres rapides, similaire à celle déjà présente dans le volet de notifications depuis Android 16. L’effet est subtil mais renforce la continuité visuelle de l’interface (Google aime ses petits détails cosmétiques). Plus de flou a été ajouté à divers éléments de l’interface système, dans la lignée de la tendance esthétique actuelle.

Côté stabilité, Google corrige plusieurs bugs critiques :

  • Les déconnexions WiFi intempestives malgré un signal fort
  • Les grésillements audio durant la lecture multimédia
  • Les widgets qui disparaissaient après redémarrage
  • Les éléments d’interface tronqués en mode plein écran

La mise à jour (build CP31.260508.005) est disponible via le programme Android Beta pour tous les Pixel 6 à Pixel 10. Le niveau de correctif de sécurité date du 5 mai 2026, soit dans les standards habituels de Google. Android 17 stable devrait arriver cet été, suivi de cette QPR1 à l’automne.

Une évolution mineure mais bienvenue, qui prouve que Google écoute (enfin) les retours utilisateurs sur les détails du quotidien.

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