Personnalisation ultime : Android 16 vous laisse enfin le contrôle complet

Google prévoit de lancer Android 16 entre mai et juin. Après un premier aperçu technique peu spectaculaire, la version bêta récemment publiée révèle des nouveautés bien plus engageantes. L’accent est clairement mis sur la personnalisation de l’interface et le retour de fonctionnalités attendues.

Un centre de contrôle scindé pour plus d’efficacité

Le panneau des paramètres rapides fait peau neuve. Désormais, un glissement depuis le coin supérieur gauche affiche les notifications, tandis qu’un geste depuis la droite donne accès aux paramètres rapides. Ce découpage permet d’afficher jusqu’à 16 raccourcis, contre 8 auparavant.

Google teste aussi de nouvelles formes et tailles de boutons. Des icônes plus compactes améliorent la lisibilité et l’organisation de l’espace. Résultat : une interface plus claire et adaptée à chaque utilisateur.

Plus de liberté dans le choix des icônes

Android 16 introduit une fonctionnalité attendue : le choix entre six formes d’icônes pour les applications. Une nouveauté qui manquait cruellement aux utilisateurs du lanceur Pixel.

Bien qu’elle ne soit pas encore active dans la bêta actuelle, cette option aligne Android sur des interfaces plus souples comme OxygenOS ou One UI. Un vrai pas vers une personnalisation plus fine de l’écran d’accueil.

Le retour des widgets sur l’écran de verrouillage

Prévu pour septembre avec Android 16 QPR1, le retour des widgets sur l’écran de verrouillage marque un tournant. Disparus depuis Android 5.0, ils permettront d’afficher rappels, listes ou événements sans déverrouiller le téléphone.

Inspirée d’iOS, cette fonctionnalité répond à un besoin clair : accéder rapidement à l’information sans sacrifier la sécurité. Un ajout que de nombreux utilisateurs réclamaient depuis des années.

Et ce n’est qu’un début

Android 16 n’est pas une révolution, mais les nouveautés ciblées qu’il apporte améliorent concrètement le quotidien. Plus de personnalisation, une interface repensée, et des fonctions utiles remises au goût du jour.

La conférence Google I/O, attendue en mai, devrait lever le voile sur d’autres fonctionnalités. En attendant, cette version s’annonce comme l’une des plus pratiques et modulables à ce jour.