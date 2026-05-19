Samsung Galaxy S23 : One UI 8.5 stable disponible, voici les nouveautés

Samsung lance le déploiement stable de One UI 8.5 pour la série Galaxy S23, apportant Android 16 et une interface redessinée. Le constructeur coréen accélère son calendrier habituel avec une disponibilité élargie dès le 18 mai 2026.

La mise à jour One UI 8.5 marque une étape importante dans l’évolution logicielle de Samsung. Alors que la série Galaxy S24 avait ouvert le bal début mai, c’est désormais au tour des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra de recevoir cette version majeure. Une stratégie de déploiement qui témoigne d’une volonté d’uniformiser rapidement l’expérience utilisateur sur l’ensemble de la gamme flagship.

Un déploiement échelonné mais accéléré

Samsung a initié la distribution avec la Corée du Sud le 18 mai, selon la version firmware S91xNKSU7FZDT. Les utilisateurs ayant participé à la bêta (lancée en avril) reçoivent l’update en priorité, suivis par ceux encore sous One UI 8.0. L’expansion vers d’autres marchés devrait s’opérer dans la semaine, respectant ainsi le schéma habituel du constructeur.

Fait notable : le Galaxy S23 FE rejoint également la liste des appareils compatibles, une inclusion qui n’était pas garantie compte tenu de son positionnement tarifaire intermédiaire (lancé à 699 euros en fin d’année dernière). Cette décision confirme la stratégie de Samsung d’étendre le support logiciel premium à une gamme plus large de terminaux.

Android 16 et refonte visuelle au programme

One UI 8.5 s’appuie sur Android 16 QPR2 et introduit un langage de design repensé. Les applications natives bénéficient d’une cohérence visuelle renforcée, tandis que les options de personnalisation s’étoffent. Samsung a particulièrement travaillé la fluidité des animations et l’harmonisation des éléments d’interface.

Côté fonctionnalités, l’update apporte :

Des outils créatifs enrichis dans Samsung Notes (nouveaux styles de stylo, bandes décoratives)

Un accès direct à Creative Studio depuis l’application Contacts

Un panneau rapide réorganisé avec contrôles indépendants pour luminosité, son et lecteur multimédia

Des améliorations d’accessibilité (vitesse Mouse Key ajustable, TalkBack unifié)

La sécurité n’est pas en reste avec un système de détection renforcé des applications suspectes, incluant blocage automatique et recommandations de suppression. Une évolution logique dans un contexte où les menaces mobiles se sophistiquent.

Pour vérifier la disponibilité, direction Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Reste à voir si Samsung maintiendra ce rythme soutenu pour les autres gammes de sa collection, mais l’intention d’accélérer les cycles de distribution semble claire.

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