Google dévoile ses lunettes intelligentes Android XR : la révolution des wearables arrive

Google dévoile ses premières lunettes intelligentes sous Android XR, développées en partenariat avec Samsung et signées Warby Parker et Gentle Monster. Après l’échec cuisant de Google Glass il y a plus d’une décennie, le géant de Mountain View remet le couvert avec une approche radicalement différente.

Douze ans après le fiasco de Google Glass (retiré du marché en 2015 après seulement sept mois de commercialisation au Royaume-Uni), Google revient dans la course aux wearables avec un positionnement plus prudent. Fini l’écran flottant qui faisait débat, place à l’audio intelligent et à Gemini dans l’oreille. Une stratégie qui vise directement les Ray-Ban Stories de Meta, qui ont déjà écoulé 7 millions d’unités selon les derniers chiffres de la firme de Menlo Park.

Android XR : l’écosystème qui manquait aux wearables

Ces nouvelles lunettes tournent sous Android XR, la plateforme développée conjointement par Google, Samsung et Qualcomm. Contrairement à l’approche isolée de Google Glass, ces lunettes se connectent aux smartphones Android et iOS pour étendre leurs fonctionnalités plutôt que de les remplacer. Un réveil par « Hey Google » ou une simple pression sur la branche suffit à activer Gemini.

Les spécifications techniques restent floues pour l’instant, mais Google confirme l’intégration de caméras frontales, de haut-parleurs discrets dans les branches et d’un système de navigation qui tient compte de votre orientation. De quoi offrir des directions naturelles sans sortir le téléphone de sa poche.

Les fonctionnalités promises incluent la traduction en temps réel (texte et parole), la reconnaissance d’objets par IA, la gestion des appels et messages, ainsi que la capture photo avec édition via le modèle Nano Banana de Google. L’assistant peut même préparer une commande DoorDash en arrière-plan, ne laissant à l’utilisateur que la confirmation finale.

Deux designs, deux philosophies

Gentle Monster mise sur des formes sculpturales et architecturales, fidèle à l’ADN de la marque coréenne qui privilégie l’audace visuelle. Warby Parker adopte l’approche inverse avec des montures fines et discrètes, presque invisibles sur le visage. Cette dualité semble pensée pour couvrir deux segments distincts : ceux qui assument leurs wearables et ceux qui préfèrent la discrétion.

Les deux marques préparent des « collections complètes » pour le lancement automnal, suggérant une gamme étendue dès le départ. Une leçon tirée de l’échec de Google Glass, qui n’avait proposé qu’un seul modèle au design contesté et au prix prohibitif (1 500 dollars à l’époque).

Attention cela dit : aucun prix n’a été communiqué, et l’on sait combien les partenariats avec des marques premium peuvent faire grimper la facture. Les Ray-Ban Stories de Meta démarrent à 299 dollars, mais les collaborations Gentle Monster atteignent facilement le double.

La concurrence s’intensifie sur les wearables

Google arrive sur un marché qui s’accélère. Meta domine avec ses Ray-Ban Stories (7 millions d’unités vendues), Snap prépare une nouvelle génération de Spectacles pour cette année, et Apple travaillerait sur ses propres lunettes selon les rumeurs persistantes. Sans compter les acteurs asiatiques comme XREAL qui développent Project Aura sur la même plateforme Android XR.

Les performances comparatives restent inconnues en l’absence de benchmarks, mais Google mise sur l’intégration Gemini pour se différencier. L’IA conversationnelle pourrait être l’avantage décisif face aux assistants plus limités de Meta ou Snap. Reste à voir si les questions de vie privée qui ont coulé Google Glass ne resurgiront pas avec ces nouvelles caméras embarquées.

Google promet des lunettes avec écrans intégrés pour plus tard, mais commence prudemment par l’audio. Une stratégie d’autant plus sensée que les premières générations de wearables visuels peinent encore à convaincre au quotidien. L’automne nous dira si cette fois-ci sera la bonne pour Mountain View.

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