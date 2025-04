WhatsApp : une fin de support annoncée pour certains iPhone 

À partir du 5 mai 2025, WhatsApp cessera de fonctionner sur plusieurs modèles d’anciens iPhone et sur des téléphones équipés de KaiOS. Ce changement, fondé sur des impératifs techniques, impactera des millions d’utilisateurs dans le monde entier.

Quels modèles d’iphone sont concernés ?

Les iPhone 5s, 6 et 6 Plus perdront leur accès à WhatsApp. Limités à iOS 12, ces appareils ne peuvent supporter les nouvelles fonctionnalités reposant sur iOS 15.1 minimum. Les utilisateurs verront s’afficher un message invitant à mettre à jour leur appareil ou à envisager un renouvellement.

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Cette évolution permettra à WhatsApp de tirer pleinement parti des technologies récentes en matière de sécurité et de performances, au bénéfice de toutes ses déclinaisons, y compris l’application Business.

Les feature phones sous KaiOS également touchés

WhatsApp ne sera plus accessible sur plusieurs modèles de feature phones utilisant KaiOS. Ce système équipe des appareils prisés pour leur simplicité, notamment dans les marchés émergents.

Parmi les modèles concernés :

Nokia 8110 (le « banana phone » de Matrix)

Nokia 2760 Flip

Alcatel Go Flip

Plus de 130 millions d’appareils, répartis dans plus de 100 pays, sont visés par cette évolution. Environ 70 modèles différents seront affectés, contraignant leurs utilisateurs à choisir entre changer de téléphone ou abandonner WhatsApp.

Une décision stratégique pour whatsapp

En mettant fin au support des systèmes obsolètes, WhatsApp veut renforcer la sécurité des échanges et proposer des fonctionnalités modernes adaptées aux usages actuels. Cette orientation s’inscrit dans une dynamique globale : accélérer la migration vers des plateformes mobiles plus performantes.

Pour les utilisateurs, cela signifie une remise en question du matériel actuel. De nombreuses marques proposent déjà des alternatives accessibles, notamment dans les gammes d’entrée et de milieu de gamme.

Un changement inévitable pour rester connecté

La fin du support pour les anciens iPhone et les téléphones KaiOS marque une étape logique dans l’évolution des services numériques. Les utilisateurs attachés à leur ancien modèle devront décider : investir dans un nouveau smartphone ou explorer d’autres solutions de messagerie.

Avec cette décision, WhatsApp réaffirme son ambition : offrir une expérience plus fluide, plus sûre et résolument tournée vers l’avenir.