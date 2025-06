Smartphones : l’Union européenne impose de nouvelles normes de durabilité dès le 20 juin 2025

À partir du 20 juin 2025, les smartphones et tablettes commercialisés dans l’Union européenne devront se conformer à de nouvelles exigences en matière de durabilité et de réparabilité. Ces mesures visent à prolonger la durée de vie des appareils électroniques et à réduire leur impact environnemental.

Des appareils plus résistants et réparables

Les fabricants devront garantir une meilleure robustesse de leurs produits. Les appareils devront résister aux chutes accidentelles, aux rayures, à la poussière et à l’eau. De plus, les composants critiques tels que les batteries, les écrans, les ports de charge et les boutons devront être facilement remplaçables. Les pièces détachées devront être disponibles pendant au moins sept ans après la fin de la commercialisation du modèle, avec un délai de livraison de cinq à dix jours ouvrables.

Des mises à jour logicielles prolongées

Les constructeurs seront tenus de fournir des mises à jour du système d’exploitation et des correctifs de sécurité pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du produit. Cette mesure vise à assurer la sécurité et la performance des appareils sur le long terme.

Des batteries plus durables

Les nouvelles réglementations imposent que les batteries conservent au moins 80 % de leur capacité initiale après 800 cycles de charge et de décharge. Cette exigence vise à réduire la fréquence de remplacement des batteries et à diminuer les déchets électroniques.

Un accès facilité pour les réparateurs professionnels

Les réparateurs professionnels devront avoir un accès non discriminatoire aux logiciels et micrologiciels nécessaires au remplacement des composants. Cette mesure vise à encourager la réparation des appareils plutôt que leur remplacement, contribuant ainsi à une économie plus circulaire.

Un nouvel indice de durabilité pour informer les consommateurs

Un nouvel indice de durabilité sera introduit pour aider les consommateurs à évaluer la robustesse, la réparabilité et la longévité des appareils. Cet indice remplacera l’indice de réparabilité français et sera affiché sur les étiquettes énergétiques des produits concernés.

Ces nouvelles normes européennes marquent une étape importante vers une consommation plus responsable et durable des appareils électroniques. Les consommateurs bénéficieront d’appareils plus fiables et plus faciles à entretenir, tandis que les fabricants devront adapter leurs pratiques pour répondre à ces exigences renforcées.