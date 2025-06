Des millions d’utilisateurs Android espionnés à leur insu pendant des années

Une récente enquête internationale menée par plusieurs institutions universitaires révèle que des millions de smartphones Android ont transmis des données personnelles à des tiers pendant des années, sans que les utilisateurs n’en soient informés. Cette pratique, largement méconnue du grand public, met en lumière les failles persistantes en matière de confidentialité sur les appareils Android.

Des applications préinstallées à l’origine des fuites de données

L’étude, réalisée par des chercheurs de l’université Carlos III de Madrid, IMDEA Networks, Radboud University et KU Leuven, a analysé plus de 1 700 modèles de smartphones issus de 214 marques. Le constat est alarmant : dans plus de 90 % des cas, des applications préinstallées envoient des données sensibles vers des serveurs externes.

Parmi les données récoltées figurent l’adresse IP, les identifiants uniques de l’appareil, la localisation, les journaux d’appel et parfois même la liste des contacts. Le tout, souvent sans que l’utilisateur n’ait donné son accord explicite.

Pourquoi cette pratique est-elle si répandue ?

Les constructeurs de smartphones, notamment les marques d’entrée et de milieu de gamme, intègrent fréquemment des partenariats commerciaux avec des tiers. En contrepartie d’une réduction de coûts ou de revenus publicitaires, ils acceptent l’intégration d’applications dites « systèmes », impossibles à désinstaller, qui collectent silencieusement des données.

Cette architecture fragmentée du système Android, combinée à une absence de réglementation stricte sur les applications préinstallées, facilite ce type de surveillance opaque.

Comment protéger sa vie privée sur Android ?

Pour limiter l’exposition de ses données personnelles, voici quelques recommandations pratiques :

Contrôler les autorisations : accédez aux paramètres de confidentialité et désactivez les permissions non justifiées.

: accédez aux paramètres de confidentialité et désactivez les permissions non justifiées. Désactiver les applications inutiles : même si elles ne peuvent pas être supprimées, certaines applis système peuvent être désactivées.

: même si elles ne peuvent pas être supprimées, certaines applis système peuvent être désactivées. Utiliser un système d’exploitation alternatif : des ROMs comme GrapheneOS ou LineageOS offrent un contrôle plus poussé sur la confidentialité.

: des ROMs comme GrapheneOS ou LineageOS offrent un contrôle plus poussé sur la confidentialité. Éviter les modèles trop bon marché : souvent plus vulnérables, car chargés d’applications tierces douteuses dès l’achat.

: souvent plus vulnérables, car chargés d’applications tierces douteuses dès l’achat. Installer un pare-feu Android : des applications comme NetGuard permettent de bloquer les connexions indésirables sans root.

Un appel à la transparence

Cette affaire souligne la nécessité pour les utilisateurs d’être informés de ce qui se passe réellement sur leurs téléphones. Mais elle renforce aussi la pression sur les fabricants et Google pour une plus grande transparence sur la gestion des données et un contrôle plus strict des applications préchargées sur Android.

La sécurité numérique ne doit pas être un privilège, mais un droit fondamental pour tous les utilisateurs de smartphones, quel que soit leur budget ou le modèle qu’ils utilisent.