Apple tire la sonnette d’alarme : des iPhone visés par des attaques de type spyware en Europe

Apple a envoyé des notifications de sécurité urgentes à certains utilisateurs européens, alertant sur des tentatives d’intrusion sophistiquées impliquant des logiciels espions. Ces attaques ciblent des individus spécifiques à l’aide de failles dites « zero-click », ne nécessitant aucune interaction de la part de la victime.

Des alertes précises envoyées par Apple

Les utilisateurs concernés reçoivent une alerte par e-mail, iMessage et via leur compte Apple, les informant d’un risque d’espionnage mené par un acteur disposant de ressources de type étatique. Apple recommande immédiatement d’activer le Mode Isolement (Lockdown) et de contacter un expert en cybersécurité.

Des attaques ciblées, mais graves

Selon la documentation officielle d’Apple, ces opérations sont rares mais très avancées. Elles visent principalement des journalistes, diplomates, militants ou personnalités politiques. Depuis 2021, plus de 150 pays ont été concernés par ce type de menace. Apple précise que l’alerte signifie une tentative crédible, sans confirmer si l’appareil a été compromis.

Des cas concrets commencent à émerger

Des chercheurs en sécurité, comme ceux d’iVerify, ont récemment observé des plantages suspects sur iPhone, liés à des failles non encore documentées. Certaines auraient touché des cibles gouvernementales en Europe. Apple a déployé un correctif, tout en niant que la vulnérabilité ait été exploitée de manière active.

Que faire en cas d’alerte ?

Les experts conseillent de mettre à jour immédiatement iOS, d’activer le mode isolement, et de contacter un service spécialisé comme Access Now. Ce type d’attaque est rare, mais ses conséquences peuvent être majeures en cas de succès.

Un signal inquiétant pour les utilisateurs européens

Même si la majorité des utilisateurs ne sont pas concernés, ces alertes montrent que les menaces visant les appareils mobiles évoluent rapidement. Rester à jour, utiliser l’authentification forte, et éviter les comportements à risque reste essentiel pour sécuriser ses données.