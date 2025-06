iPhone 17 Pro Max : la puce A19 Pro annonce une nette hausse de performance

L’iPhone 17 Pro Max intègre une nouvelle puce A19 Pro, avec un gain de 20 % en puissance par rapport à l’A18 Pro de l’iPhone 16 Pro Max. Ce saut de génération se traduit par une amélioration notable des performances brutes et de la réactivité système.

Scores de référence en forte progression

Les tests en monocœur affichent 4000 points, contre 3500 pour la génération précédente. En multicœur, le processeur atteint 10 000 points, un cap franchi qui reflète les optimisations apportées à l’architecture et à la fréquence d’horloge.

Des performances utiles pour les tâches avancées

Ce nouveau SoC offre une fluidité renforcée pour le jeu mobile de haute qualité, le montage vidéo en 4K ou les calculs IA embarqués. Les applications professionnelles bénéficient d’une exécution plus rapide, sans surchauffe ni chute de fréquence.

Gravure 3 nm et meilleure gestion énergétique

La puce A19 Pro repose sur un procédé de gravure en 3 nm, qui améliore l’efficacité énergétique tout en conservant une puissance soutenue. L’autonomie s’en trouve optimisée, même lors d’une utilisation intensive.

Composants internes à la hauteur

L’iPhone 17 Pro Max embarque 12 Go de mémoire vive LPDDR5X, un nouveau modem interne pour des connexions plus stables, et une accélération matérielle dédiée à l’intelligence artificielle locale. Ces éléments renforcent les capacités multitâches et les traitements en temps réel.

Le lancement de l’iPhone 17 est prévu pour septembre 2025, avec des performances déjà positionnées comme un nouveau standard dans l’univers mobile.