Android 16 est enfin disponible : voici ce qui change réellement

Après plusieurs mois d’attente, Android 16 commence son déploiement sur les smartphones compatibles, à commencer par les modèles Pixel. Cette mise à jour introduit des améliorations concrètes pour la sécurité, l’autonomie et l’interface utilisateur. Voici ce qu’il faut retenir.

Une meilleure gestion de la batterie

Android 16 intègre enfin une fonction de suivi de l’état de santé de la batterie. L’utilisateur peut désormais connaître la capacité réelle restante et suivre l’usure au fil du temps. Cette nouveauté s’inspire de ce que propose déjà Apple sur iOS et permet d’ajuster sa consommation en conséquence.

Une interface modernisée

Google a affiné le design de son système avec des éléments plus arrondis, des transitions plus fluides et une meilleure cohérence visuelle. Les menus ont été réorganisés pour faciliter l’accès aux réglages les plus utilisés, en particulier pour la confidentialité, la sécurité et les paramètres rapides.

Des fonctions de sécurité renforcées

Avec Android 16, plusieurs nouvelles options viennent améliorer la protection des données :

Possibilité de bloquer les notifications sensibles sur l’écran verrouillé

Gestion améliorée des autorisations pour les applications

Un nouveau mode de protection avancée pour les comptes Google

Des nouveautés attendues dans les prochaines mises à jour

Bien que certaines fonctions aient été annoncées, elles ne seront disponibles qu’à travers des mises à jour intermédiaires dans les mois à venir. C’est notamment le cas des « Live Updates », un système de notifications interactives pour suivre des événements en temps réel (livraison, taxi, match, etc.).

Quand et pour quels smartphones ?

Le déploiement d’Android 16 commence avec les Google Pixel récents. Les autres marques comme Samsung, Xiaomi, OnePlus ou Oppo suivront dans les mois à venir, selon leurs calendriers respectifs. Les modèles d’entrée de gamme devront souvent attendre davantage.

Android 16 marque une nouvelle étape vers un système plus fluide, transparent et respectueux de la vie privée. Même si certaines nouveautés arriveront plus tard, la base est déjà solide pour améliorer le quotidien des utilisateurs.