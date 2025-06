Android 16 : Gmail et Messages adoptent un nouveau design sans mise à jour du système

Google commence à moderniser ses applications Gmail et Messages en appliquant le nouveau style visuel Material 3 Expressive, sans attendre la mise à jour complète vers Android 16. Ce changement se fait discrètement, côté serveur, mais transforme déjà l’expérience utilisateur sur de nombreux smartphones.

Un design plus fluide et moderne

Le style Material 3 Expressive apporte des éléments visuels plus arrondis, des transitions plus douces et une meilleure lisibilité. Dans Gmail, les e-mails sont affichés sous forme de cartes aux bords arrondis, tandis que les icônes et boutons ont été redessinés pour une interface plus claire et accessible. Le bouton pour rédiger un nouveau message ressort davantage avec un effet flottant modernisé.

Une expérience revisitée dans l’application Messages

Google Messages profite aussi de cette évolution. Les bulles de conversation adoptent une apparence plus souple et épurée. Le menu d’ajout de contenu, accessible via le bouton situé à côté du champ de texte, propose une disposition repensée avec des onglets clairs pour les images, les emojis, les GIFs et les fichiers vocaux. Cette nouvelle présentation vise à faciliter l’interaction au quotidien.

Un déploiement sans action requise

Le changement se fait progressivement, sans que l’utilisateur ait besoin d’effectuer une mise à jour système. Il s’agit d’un ajustement côté serveur, directement orchestré par Google. Certains utilisateurs verront les nouveautés apparaître dès maintenant, tandis que d’autres devront patienter encore quelques jours.

Une transition anticipée vers Android 16

En appliquant cette refonte graphique avant le déploiement officiel d’Android 16, Google prépare les utilisateurs à la nouvelle identité visuelle du système. Ce changement vise à unifier l’expérience sur tous les appareils, en apportant cohérence et confort d’utilisation dès les versions actuelles.

Avec cette mise à jour discrète mais efficace, Gmail et Messages deviennent les premières vitrines de l’évolution d’Android, tout en conservant leur stabilité. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une interface rafraîchie sans devoir attendre la prochaine version majeure du système.