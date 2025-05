Android 16 : Google prépare une refonte complète du panneau de notifications

Avec Android 16, Google s’apprête à transformer en profondeur l’interface du panneau de notifications. Cette mise à jour introduira une séparation claire entre les notifications et les paramètres rapides, dans une logique de personnalisation et de lisibilité accrue.

Une séparation des gestes pour accéder aux fonctions clés

Jusqu’à présent, un simple glissement vers le bas affichait à la fois les notifications et les raccourcis système. Android 16 proposera un fonctionnement repensé :

Un glissement depuis le coin gauche affichera uniquement les notifications

Un glissement depuis le coin droit ouvrira le panneau des réglages rapides

Les utilisateurs auront toutefois la possibilité de conserver l’ancien système via les paramètres.

Une interface plus moderne et immersive

Android 16 adoptera une interface visuellement plus travaillée, avec des effets de flou en arrière-plan, des animations fluides et une typographie plus soignée. L’objectif : offrir une expérience plus agréable au quotidien, tout en améliorant l’ergonomie.

Des paramètres rapides plus personnalisables

Le panneau de raccourcis système pourra être réorganisé plus facilement. Il sera possible de :

Modifier l’ordre des tuiles avec un simple glisser-déposer

Changer la taille des icônes pour les adapter à ses besoins

Ajouter ou retirer des fonctions selon l’usage

Une inspiration venue d’autres interfaces

Cette refonte s’inspire clairement d’interfaces comme One UI de Samsung, qui propose déjà une séparation similaire. Google suit ici une tendance visant à rendre Android plus intuitif, notamment sur les grands écrans.

Déploiement prévu pour les prochains mois

Android 16 est encore en phase de test, mais sa sortie officielle est attendue dans le courant de l’année 2025. Les smartphones Pixel seront les premiers à en bénéficier, suivis des autres modèles compatibles.

Les utilisateurs les plus curieux peuvent déjà rejoindre le programme bêta pour découvrir les nouveautés en avant-première.