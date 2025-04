One UI 7 en retard : quel impact sur la mise à jour Android 15 chez Samsung ?

Le déploiement de One UI 7, basé sur Android 15, devait marquer une nouvelle étape pour les smartphones Samsung Galaxy. Annoncée pour avril 2025, cette mise à jour a finalement été interrompue, laissant planer le doute sur son arrivée effective dans le calendrier prévu. Que s’est-il passé, et quels appareils sont réellement concernés ?

Un lancement en pause après un démarrage prometteur

Le 7 avril 2025, les premiers utilisateurs sud-coréens et européens ont commencé à recevoir One UI 7. Trois jours plus tard, le déploiement s’étendait aux États-Unis. Les modèles haut de gamme comme les Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Z Fold 6 et Z Flip 6 étaient les premiers servis.

Mais coup de théâtre : moins d’une semaine après le début du déploiement, Samsung suspend tout. Officiellement, la marque évoque des « soucis techniques ». Officieusement, plusieurs utilisateurs rapportent des bogues impactant la stabilité et l’autonomie. Une interruption brutale, donc, pour une mise à jour attendue avec impatience.

Plus d’appareils éligibles malgré le contretemps

Pour faire face à la grogne, Samsung a élargi la liste des modèles concernés. S’ajoutent désormais les Galaxy S24 FE, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 et la Galaxy Tab S9.

La mise à jour devrait reprendre progressivement en mai 2025, avec une extension prévue aux Galaxy S22, S21 et leurs versions FE et Ultra. Pour les smartphones plus abordables comme les Galaxy A54, A53, A34 et A16, Android 15 arriverait à partir de juin.

Gamme M et XCover : mise à jour entre mai et juillet selon les régions.

: mise à jour entre mai et juillet selon les régions. Tablettes Galaxy : priorité à la Tab S9, puis aux modèles plus anciens.

: priorité à la Tab S9, puis aux modèles plus anciens. Réseaux et opérateurs : certains retards pourraient être liés aux validations locales.

Une stratégie de confiance malgré les retards

Ce contretemps interroge sur la capacité de Samsung à assurer un déploiement stable, surtout pour une interface aussi stratégique. Mais l’élargissement des modèles pris en charge montre une volonté de transparence et d’adaptabilité. Samsung semble vouloir miser sur la fiabilité plutôt que sur la précipitation.

Android 15 promet plusieurs avancées concrètes : meilleure autonomie, optimisations IA, interface revue, sans oublier des correctifs de sécurité plus fréquents. Des atouts qui devraient renforcer la durée de vie des appareils Galaxy et améliorer leur expérience d’utilisation au quotidien.

Mise à jour retardée, mais bénéfices attendus

Malgré un lancement perturbé, Samsung conserve la confiance d’un large public. En prenant le temps de corriger les problèmes, la marque espère proposer une mise à jour stable, fluide et sans compromis. Pour les utilisateurs, cela signifie moins de bugs, plus de fonctionnalités et un confort numérique renforcé pour les mois à venir.